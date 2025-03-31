نتنياهو متذمرًا بعد شهادته في قضية "قطر جيت": "إنهم يحتجزون يونتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين كرهائن"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تطرق فيه إلى شهادته في أعقاب تحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في قضية "قطر جيت". وقال نتنياهو إن "يونتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين محتجزان كرهائن"، مضيفا أن هذه "مطاردة سياسية" تهدف إلى منع إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار و"الدفع نحو الإطاحة برئيس وزراء يميني".

وقال نتنياهو في الفيديو: "بمجرد أن طُلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنني سأفرغ الوقت في جدول أعمالي - أريد الإدلاء بشهادتي الآن. الآن، لن أنتظر ولو للحظة". قالت الشرطة إن الأمر سيستغرق أربع ساعات. بعد ساعة، نفدت أسئلتهم. أخذوا استراحة لمدة ساعة ونصف، ثم عادوا لعشر دقائق. قلت لهم: أروني مواد، أروني شيئًا. لم يكن لديهم ما يقدمونه، فدهشت"، تابع.

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ثم أضاف: "كنت أعلم سلفا أن التحقيق ليس إلا سياسيا، لكنني لم أكن أعلم إلى أي مدى وهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين - إنهم ببساطة يحتجزونهما كرهينتين. إنهم يجعلون حياتهما بائسة بلا سبب. هذه مطاردة سياسية تهدف إلى غرض واحد فقط - منع إقالة رئيس الشاباك كما لو أن هناك قضية ما هنا". لا يوجد شيء هنا. وأيضاً من أجل الإطاحة برئيس الوزراء اليميني. تحقيق سياسي، مطاردة سياسية - هذا ما لدينا هنا، وليس هناك أي شيء آخر هنا."

وعقب مقر عائلات الرهائن بالقول: "عائلات الرهائن غاضبة وتشعر بالأذى من اختيار رئيس الوزراء نتنياهو المؤسف لكلماته الليلة. نتنياهو، أنت مُرتبك. للتذكير، الرهائن الحقيقيون هم إخوتنا وأخواتنا الـ 59 المحتجزون في غزة منذ 542 يومًا. من الأفضل أن تخصص الوقت وتخاطبنا، نحن عائلات الرهائن".

وفي الأثناء يتزايد التخوف في محيط نتنياهو من أن يصبح يوناتان أوريخ - الذي عمل أطول فترة في منصبه كالمستشار الأقرب لرئيس الوزراء نتنياهو - شاهد دولة. في هذه الأثناء، أصدر حزب الليكود بيانا استثنائيا اليوم (الاثنين) أكد فيه تعاطفه الشديد مع أوريخ دون الإشارة إلى إيلي فيلدشتاين، الذي تم اعتقاله أيضا في قضية "قطرجيت".

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم الإفراج عن الصحفي والمشتبه به الثاني في قضية قطر جيت بشرط الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام.