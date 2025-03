نتنياهو متذمرًا بعد شهادته في قضية "قطر جيت": "إنهم يحتجزون يونتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين كرهائن"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تطرق فيه إلى شهادته في أعقاب تحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في قضية "قطر جيت". وقال نتنياهو إن "يونتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين محتجزان كرهائن"، مضيفا أن هذه "مطاردة سياسية" تهدف إلى منع إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار و"الدفع نحو الإطاحة برئيس وزراء يميني".

وقال نتنياهو في الفيديو: "بمجرد أن طُلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنني سأفرغ الوقت في جدول أعمالي - أريد الإدلاء بشهادتي الآن. الآن، لن أنتظر ولو للحظة". قالت الشرطة إن الأمر سيستغرق أربع ساعات. بعد ساعة، نفدت أسئلتهم. أخذوا استراحة لمدة ساعة ونصف، ثم عادوا لعشر دقائق. قلت لهم: أروني مواد، أروني شيئًا. لم يكن لديهم ما يقدمونه، فدهشت"، تابع.

