استطلاع : هل ستتمكن كتلة التغيير من صنع المفاجأة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة؟

طرحت مجموعة من القضايا على جدول الأعمال السياسي في الأسابيع الأخيرة، في نفس الوقت الذي برزت فيه صفقة المختطفين والوضع الأمني غير المستقر في جميع أنحاء البلاد. أجرت i24NEWS ومعهد "Mind Pool" استطلاعا انتخابيا بعد الوضع، والذي يكشف معطيات مثيرة.

لو أجريت الانتخابات اليوم لمن ستصوت؟

الليكود 26 مقعدا، ومعسكر الدولة 16 مقعدا، والديمقراطيون 13 مقعدا، وإسرائيل بيتنا 13 مقعدا، ويش عتيد 11 مقعدا، وشاس وعوتسما يهوديت 9 مقاعد لكل منهما، ويهودية الشكر ثمانية مقاعد، والصهيونية الدينية 5 مقاعد. وماذا يحدث مع الحزبين العربيين راعام وهاديش تعال؟ كلاهما يحصل على خمسة ولايات لكل منهما.

ومن الذي بقي خارجا؟

حزب "اليمين الوطني" بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر وحزب التجمع الوطني الديموقراطي لم يتجاوزا نسبة الحسم.

وهذه خريطة الكتل بحسب هذا الاستطلاع: 57 مقعداً للائتلاف الحالي. 53 للمعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.

سألنا أيضًا لمن ستصوت إذا قام نفتالي بينيت بتشكيل حزب جديد وخوض الانتخابات.

ماذا سيحدث في مثل هذه الحالة؟

سيحصل حزب جديد برئاسته، في حال أجريت الانتخابات اليوم، على 25 مقعدا. سينخفض الليكود إلى 24 مقعدًا، والديمقراطيون 11 مقعدًا، وسيرتفع شاس إلى 10 مقاعد، ومعسكر الدولة مع انخفاض حاد إلى 8 مقاعد فقط - أيضا يهدوت هتوراة، ويش عتيد سينخفض إلى 7 مقاعد، وعوتسما يهوديت سينخفض إلى 7 مقاعد ونفس العدد سيحصل عليه يسرائيل بيتنو وستبقى الصهيونية الدينية مع خمسة مقاعد حتى في هذا الوضع. كما حصل الحزبين العربيين (القائمة العربية وتحالف الجبهة-العربية للتغيير على 4 مقاعد لكل منهما". وفي هذه الحالة أيضاً، لم ينجح حزبا"اليمين الوطني" وحزب التجمع في تجاوز نسبة الحسم.

خريطة الكتل:

كتلة التغيير، مع بينيت أيضاً، ليس لديها حكومة، فقط ثمانية وخمسون مقعدا. حصل الائتلاف الحالي على أربعة وخمسين مقعدًا في استطلاعنا.

أجرى الاستطلاع معهد "ميندبول" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، في 23 فبراير/شباط، وشمل 500 مشارك من السكان الإسرائيليين البالغين (18+) عبر الانترنت والاتصالات الهاتفية: خطأ إحصائي: 4.4%.