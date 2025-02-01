اختيار ايال زامير بمنصب رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي|| أهم المعلومات عنه

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلية يسرائيل كاتس أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الرابع والعشرين هو المدير العام لوزارة الأمن إيال زمير. الجنرال (احتياط) زمير، خدم في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي كنائب لرئيس هيئة الأركان، وقبل ذلك شغل سلسلة من المناصب العليا، بما في ذلك قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية وقائد تشكيل "جاعش".

نشأ زامير في هرتسليا وانتقل بعد ذلك للدراسة في "جيمنازيوم" في هرتسليا. تلقى زمير تعليمه في المدرسة الداخلية العسكرية في تل أبيب، وتم تجنيده في سلاح المدرعات بعد سنوات من حرب لبنان الأولى وقضى سنوات كقائد في المنطقة الأمنية. وعين زامير بعد عملية "الجرف الصامد" قائدا للقيادة الجنوبية، وقام ببناء مفهوم الدفاع وإقامة الحاجز.

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"ألقى القائد العام، الجنرال هرتزي هالوي، نبارك لإيال زمير على انتخابه: "أعرف إيال منذ سنوات عديدة، وأنا واثق أنه سيقود الجيش إلى الأمام في ضوء التحديات المتوقعة وأتمنى له الكثير من التوفيق. في الأسابيع القادمة، سنكمل نقل القيادة الفنية والجودة للجيش".