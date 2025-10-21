النيابة العامة توصي بلائحة اتهام ضد تساحي هنغبي

نشر أول: يوصي نائب المستشارة القضائية للحكومة المستشارة القضائية بتقديم لائحة اتهام ضد تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي المنتهية ولايته. ووفقاً للشبهات، تلقى هنغبي في عام 2017 مبلغ 10,000 شيكل مقابل الترويج لمصلحة رجال أعمال. في الوقت نفسه، تعتقد الشرطة بأن هناك بنية أدلة كافية ضد هنغبي.

أفيشاي غرينتسايغ، المعلق للشؤون القانونية في i24NEWS، ينشر أن هذا أيضًا هو موقف نائب المدعي العام يوني تدمور، الذي يعترف بالمقابل بأن هذه قضية ليست سهلة للإدانة. في كلتا الحالتين، القضية تنتظر قرار المستشارة القانونية للحكومة.

رد النيابة: "نحن لا نعلق على مناقشات داخلية، ولا يشكل ذلك تأكيدًا أو نفيًا لأي أمر".

في وقت سابق من هذا المساء، أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بعد اعتراضه على الهجوم في قطر. في رسالة نشرها، كتب هنغبي: "أعلمني رئيس الوزراء نتنياهو اليوم بنيته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي. وبناءً على ذلك، ستنتهي اليوم ولايتي كمستشار للأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي. وسأكون بالطبع في خدمة خلفي كلما لزم الأمر."

كتب "إن الفشل الفادح في 7 أكتوبر، الذي أتحمّله أنا أيضاً، يجب التحقيق فيه بشكل شامل لضمان استخلاص الدروس المناسبة ولمساعدة في استعادة الثقة التي تضررت. يجب الحفاظ على الإنجازات العديدة التي تحققت في المعركة العسكرية والسياسية وتعزيزها".