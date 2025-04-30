الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى "وحدة الشعب" و"عدم إدخال الخلافات السياسية في المؤسسة الأمنية"

خلال خطابه في افتتاح المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك والعمليات الهجومية، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى العمل لتوحيد الشعب. وقال "لقد التقيت بآلاف العائلات المفجوعة التي طلبت شيئا واحدا - خفض التوتر والحرص لبقائنا كشعب واحد".

واستهل هرتسوغ خطابه:"في كل عام، يُهزّ صوت هذه الصافرة - هنا، عند حائظ المبكى، وفي جميع أنحاء البلاد - القلوب. صوت البطولة وقوة الروح. صوتنا، صوتنا جميعًا. جميع أطياف الشعب. الصوت الذي يُذكّرنا دائمًا من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون".

وتابع :"هذا العام، ربما أكثر من أي وقت مضى، يُمثّل صوت صافرة الحداد هذه، أيضا ناقوس خطر حقيقي يأمرنا بالوحدة والتماسك. ألا نتمزق من الداخل. ألا نهدم البيت".

وعلى غرار الخطاب الذي ألقاه عشية يوم ذكرى المحرقة، تحدث هرتسوغ أيضًا بشكل مباشر عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وقال :"شعبٌ بأكمله يشتاق إليكم، يقلق عليكم، ويصرخ منادياً صرختكم. شعبٌ بأكمله يُعاني عذاباً لا ينتهي. شعبٌ بأكمله يعلم - بكل ذرةٍ من روحه، المُحترقة بالشوق والقلق - أن الجرح لن يلتئم حتى تعودوا إليه. حتى تعودوا إلينا".

واختتم هرتسوغ خطابه بالدعوة إلى عدم إدخال الخلافات السياسية في المؤسسة الأمنية. "أدعو إلى إبعاد الجيش الإسرائيلي عن النزاعات التي تمزقنا. إبعاد الشاباك والشرطة والموساد وجميع أجهزة الأمن والأمن الداخلي عن أي نزاع. وفي هذا الوقت تحديدًا، يجب علينا تعزيز ودعم المدافعين عن أرضنا المقدسة، كما جاء في دعاء الصلاة، وليس، لا سمح الله، العكس".