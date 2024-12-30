رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخضع لعملية جراحية

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ليلة الأحد ، أن بنيامين نتنياهو أجرى بنجاح عملية إزالة البروستاتا، وأنه في كامل وعيه، ونقل إلى وحدة الإنعاش. وبحسب الإعلان، سيبقى نتنياهو تحت المراقبة في الأيام المقبلة في طابق محمي تحت الأرض في مستشفى هداسا بمدينة القدس.

ويشار الى أن نتنياهو خضع في عامي 2017 و2022، لإجراءات في المستشفى لسحق وإذابة حصوة المثانة. وقد تمت معالجته في كلتا العمليتين على يد البروفيسور جوفريت الذي أجرى له العملية الأحد. وفي وقت سابق من العام الجاري، في مارس/آذار الماضي، خضع نتنياهو لعملية فتق تحت التخدير الكامل في مستشفى هداسا، وشغل مكانه ياريف ليفين نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء أثناء غيابه.

في يوليو/تموز 2023، تم إدخال نتنياهو إلى مستشفى شيبا في تل هشومير لإجراء عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في قلبه. وذلك بعد أسبوع من دخوله المستشفى بسبب الجفاف. وأعلن المستشفى بعد عملية الزراعة أن أطبائه أوصوا بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد أن نبه جهاز المراقبة الخاص به أثناء الليل إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وفي نهاية ذلك العام، نشر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية تقريرا صحيا سنويا للفريق الطبي لرئيس الحكومة، لم يُكتب فيه شيء عن البروستاتا، وتقرر أن حالته الصحية طبيعية تماما.