سارة نتنياهو : "الدولة العميقة" تعمل ضد ترامب مثلما تعمل ضد زوجي

أجرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مقابلةً على قناة فوكس نيوز مساء (الجمعة)، وصرحت بأن "الدولة العميقة" في إسرائيل تعمل ضد زوجها، تمامًا كما تعمل "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة ضد دونالد ترامب.

Margo Martin/X

وفي مقابلةٍ لبرنامج "وجهة نظري مع لارا ترامب" "My View with Lara Trump" الذي تُقدّمه لارا ترامب، زوجة نجل رئيس الولايات المتحدة، قالت سارة نتنياهو إن "الدولة العميقة" هي "مجموعاتٌ صغيرة من النخب اليسارية المتطرفة التي أنشأتها دولٌ أجنبية، وتشغل مناصبَ مؤثرة في المؤسسات المركزية".

اتهمت سارة نتنياهو نفس هذه المجموعات بإساءة استخدام النظام القضائي لمحاولة الإطاحة بحكومةٍ منتخبةٍ ديمقراطيًا، مع تقويض ثقة الجمهور والديمقراطية نفسها. وتابعت نتنياهو: "لقد فعلوا نفس الأشياء السخيفة بزوجي وعائلتي، بما في ذلك التحقيقات والاتهامات المليئة بالأكاذيب"، وأكدت على أن "هذه القضايا تنهار في المحكمة لعدم وجود أساسٍ له أدلة".

ولفتت السيدة نتنياهو إلى أن زوجها "طلب بثّ المحاكمة كاملةً على الهواء مباشرةً حتى يشاهد الجمهور عبثيتها، لكن طلبه رُفض". ومع ذلك، قالت: "يرى الجمهور بالفعل كيف تنهار القضايا رغم محاولات الدولة العميقة".

وتطرقت السيدة نتنياهو الى قضية المختطفين وقالت :"أعيش مع أوجاع المختطفين وعائلاتهم يوميا، أجتمع بمناسبات عديدة معهم، أحتضنهم، أصغي لهم وأدعمهم" وأضافت نتنياهو: "كتبتُ عشرات الرسائل إلى والدة أمير قطر، والبابا السابق، وزوجات زعماء العالم حول هذه القضية. حتى أنني كتبتُ رسالةً مع خمس أمهات مختطفين".