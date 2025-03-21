قضية "قطر-غيت": من المتوقع أن يتم التحقيق مع مشتبه به آخر في القضية.

قضية "قطر جيت": من المتوقع أن يتم استجواب الشخصيتين الرئيسيتين اللتين تم احتجازهما الليلة الماضية على ذمة التحقيق مرة أخرى، بل ومن المتوقع أن تحدث مواجهة بينهما، هذا ما أعلنه مساء الخميس رئيسة قسم الجرائم في قناة i24NEWS، العبرية لي عياش.

وكان قرار تأجيلها بالأمس هو انشاء نسخة احتياطية لإفادة أولية وفورية على خلفية التسجيلات. وفي إطار القضية، من المتوقع أن يتم التحقيق مع جهات إضافية قريبًا، بما في ذلك شخصية مركزية أخرى. وفي الأسابيع المقبلة، لن يقتصر الأمر على التحقيق مع أولئك الذين يُزعم أنهم تلقوا الأموال فحسب، بل أيضًا أولئك الذين حولوها. سيتم مطالبة بعضهم بالشهادة، وسيتم استجواب بعضهم مع التحذير.

وقالت مصادر مشاركة في التحقيق: "هذا تحقيق معقد وهو في بداياته فقط". التحقيق يتم على عدة محاور:

1. طريق المال

2. الجانب الأمني – هل كانت هناك بالفعل مخالفات أمنية

3. هل كانت هناك جرائم رشوة واحتيال وخيانة أمانة؟

في الوقت نفسه، أعلن المعلق القانوني لقناة i24NEWS، العبرية أفيشاي جرينزيج، أن يوناتان أوريش كان حاضرا في ديوان رئيس الحكومة اليوم.