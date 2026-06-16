"نتنياهو لم يبدُ سعيداً": اللحظات في الكابينت التي سبقت الاتفاق مع إيران

أدار وزراء الكابينت مساء الاحد اجتماعاً متوتراً، بينما أغلقت الولايات المتحدة صفقة مع إيران – وفي إسرائيل طالبوا بحرية التحرك. المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليميلخ نقل مساء اليوم (الاثنين) اللحظات من وراء الكواليس، قبل وقت قصير من إعلان الأطراف عن الاتفاق.

أشار وزراء الكابينيت إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو لم يبدُ سعيدًا بعد مكالمة الهاتف التي جرت بينه وبين رئيس الولايات المتحدة ترامب. قبل ذلك بلحظات قال: "هدفنا الحفاظ على حرية العمل في مواجهة أقسى الضغوطات. لا توجد أي حصانة لا في بيروت ولا في طهران".

أوضح ممثلو الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان إيال زمير: "قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب وستعود إلى الحدود. لن نسمح بتعريض المقاتلين للخطر". وفي الوقت نفسه، الفهم في الجلسة هو أن ترامب خضع للنفط والمال.

كما هو معلوم، أعلن أمس في الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق، حيث في كلتا الدولות يستعدون للتوقيع في سويسرا يوم الجمعة القادم، والذي سيتضمن وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وفي غضون ذلك، في إسرائيل ما زالوا يستعدون لتطورات أمنية - وقد صادقت الحكومة في استفتاء هاتفي على أن الوضع الخاص في الجبهة الداخلية سيمتد حتى نهاية يونيو.