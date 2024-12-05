مصدر سياسي إسرائيلي لـ i24NEWS: "مؤشرات على أن حماس معنية بإبرام صفقة"

خلال الأيام القليلة الماضية، أطلق العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين العديد من التصريحات المتفائلة، ملمحين إلى احتمال حدوث تقدم نحو إبرام صفقة تبادل مع حماس. وكشف مراسلنا السياسي غاي عزرئيل مساء اليوم (الخميس) أن مصدراً سياسياً إسرائيليا يشير إلى مؤشرات على "مرونة حماس في صفقة إطلاق سراح الرهائن". ومع ذلك، قد لا يكون هناك امتثال كامل لمتطلبات إسرائيل، وسيتم مناقشة هذه القضية الليلة في الكبنيت.

ومما يمكن قوله في هذه المرحلة أنه أحرزت تطورات في عدد من المواضيع. وأبدت مصادر مطلعة على الموضوع شعورا بالتفاؤل، وذلك بفضل اضطلاع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدور مباشر في الضغط على حماس، وكذلك بسبب العزلة السياسية التي تعيشها الحركة، والتي اشتدت بعد دخول وقف إطلاق النار في لبنان.

ومن يدير شؤون القطاع اليوم هو محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار. وعلى الرغم من أنه يتخذ مواقف أكثر تشددا من مواقف أخوه القتيل، إلا أن قوته ومكانته لا تقارن بسلطات ومكانة أخوه، مما يجعل الوضع أسهل بالنسبة لإسرائيل.

التفاؤل الحالي يذكرنا بالمشاعر التي سادت في شهر مايو ايار، لكن إذا أُعلن حينها عن إطلاق سراح 33 رهينة خلال المرحلة الإنسانية، فهو الآن رقم أقل، بينما في إسرائيل يقولون: الهدف الأساسي هو إطلاق سراحهم، في أسرع وقت ممكن خصوصا كبار السن والمرضى.

وتأتي التطورات الأخيرة أيضًا على خلفية الاتفاقات بين حماس وفتح بشأن إدارة قطاع غزة، والتي من المتوقع أن تساعد في إعادة فتح معبر رفح في هذه المرحلة، وفي حدود ما يمكن الكشف عنه ممكن القول بأن كلا الجانبين يظهران مرونة بشأن هذه القضية أيضًا.