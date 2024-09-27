استطلاع i24NEWS: الليكود يتقدم، ونفتالي بينيت يواصل تحقيق المفاجآت

يشير استطلاع i24NEWS الذي أجراه معهد "مأجار موحوت (مخزن الأدمغة)" ونشر مساء الخميس في النشرة الرئيسية باللغة العبرية، إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود في المقدمة بـ 24 مقعدا.

لكن السؤال الآخر الذي طرح على المشاركين كان حول تصويتهم في وضع يترشح فيه رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت للانتخابات، وهذه هي النتائج: اكتسح رئيس الحكومة السابق النتائج وحصل على ما لا يقل عن 29 مقعدا. سؤال آخر أثار نتائج مثيرة للاهتمام بخصوص رأي الجمهور في وقف إطلاق النار: 63% من المستطلعين - الأغلبية الساحقة - يؤيدون استمرار القتال، و28% فقط يؤيدون وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى تسوية في الشمال، و9% لا يوجد لديهم أي موقف.

لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟

يعتبر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو هو الحزب الأكبر بـ 24 مقعدا.

"المعسكر الوطني " برئاسة بيني غانتس – 21 مقعدا.

"يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان مع قفزة مذهلة إلى 15 مقعدا.

ومن بعدهم "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد مع 11 مقعدا.

حزب "شاس" المتدين مع 10 مقاعد.

حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير جولان مع 9 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير مع 8 مقاعد.

وأيضاً "يهودوت هتوراة" برئاسة جولدكنوبف مع 8 مقاعد.

تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" مع 6 مقاعد.

حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريش مع 4 مقاعد.

وكذلك حزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس – 4 مقاعد.

Olivier Fitoussi/Flash 90

لايتجاوز نسبة الحسم الحزبين: "حزب اليمين الوطني" برئاسة جدعون ساعر و"التجمع الديموقراطي"، اللذين يحصل كل منهما على نسبة واحدة من أصوات الجمهور الإسرائيلي.

وهذا هو توزيع الكتل:

54 للائتلاف الحالي

60 للمعارضة

و6 لتحالف العربية للتغيير والجبهة

Arnold Nativ/i24NEWS

وفحصنا أيضًا إلى ما يمكن أن يحدث إذا ترشح رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت بقيادة حزب برئاسته.

سيصبح حزب بينيت أكبر حزب بـ 29 مقعدًا.

الليكود سينخفض إلى 21 مقعدا

المعسكر الوطني بقيادة غانتس سينخفض الى 13 مقعدا.

"يش عتيد" لـ 9 مقعدا.

وحزب ليبرمان "يسرائيل بيتنو" الى 8 مقاعد.

تم إجراء استطلاع i24NEWS الذي نشر م من قبل معهد الأبحاث "مأجار موحوت (مخزن الأدمغة)" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، في 26 سبتمبر/أيلول عبر شبكة الإنترنت ومكالمة هاتفية، من بين 509 مشاركًا من السكان الإسرائيليين البالغين (18+). الخطأ الإحصائي: 4.4%.