لأول مرة : إسرائيل تخطط لترحيل مواطنين عرب يحملون جنسيتها ومدانين بارتكاب أنشطة عدائية

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس (الليكود)، اليوم (الأربعاء)، بدء ترحيل المُدانين بارتكاب أعمال عدائية وتلقوا أموال من السلطة الفلسطينية. وبموجب القانون، الذي أُقرّ قبل أكثر من عامين، سيُتاح لوزير الداخلية طلب سحب الجنسية من أي شخص يُدان بتلقي أموال مرتبطة مع أنشطة عدائية.

أشار بيان صادر عنهما إلى أنه خلال نقاش سري في لجنة الكنيست، كُشف عن أن هذا الإجراء جارٍ بالفعل ضد عدد من المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا مكافآت مالية من السلطة الفلسطينية بعد ارتكابهم أنشطة عدائية، وأنه من المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية ضد مئات آخرين قريبًا. قدّم أوفير كاتس وأعضاء آخرون في الكنيست من المعارضة والائتلاف مشروع القانون، وحصل على تأييد 94 عضوًا.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب المقيمين والمواطنين في دولة إسرائيل لن يحصلوا على أي مكافأة على أفعالهم. كل من يختار القتل والكراهية سيُرحّل، وستُسحب جنسيته، وسيدفع الثمن كاملاً". وأضاف رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "هذا حدث تاريخي، وهو يحدث أخيرًا - سيتم ترحيل الإرهابيين من دولة إسرائيل".