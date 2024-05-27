تدهور العلاقات بين غالانت ونتنياهو: لم يتحدثا منذ أسبوعين

في ضوء الخلافات التي ظهرت على السطح منذ عقد وزير الأمن يوآف غالانت مؤتمرا صحفيا هاجم من خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطالبه بتوضيح موقفه من فرض حكم عسكري في غزة، لم يتحدث الرجلان بالرغم من تأكيد نتنياهو بأنه سيتحدث إلى غالانت بهذا الشأن، على ما جاء في نشرة أخبار المساء في قناة كان 11.

ووفقا لـ 'كان حدشوت' (أخبار كان) فقد تم النشر منذ أكثر من شهر، أن نتنياهو اتهم وزير الأمن أمام المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع بتسريب الاجتماعات، وقال للوزراء: "في كل مرة أجلس فيها لاجتماعات محدودة مع وزير الأمن، ورئيس "الموساد ورئيس الشاباك – يتم تسريب كل شيء"، مضيفًا: أعرف أنه ليس رئيس الموساد أو رئيس الشاباك، فمن يمكن أن يكون؟".

أما الرد الذي جاء من مكتبي نتنياهو وغالانت فقد جاء كالتالي: "لن نتطرق إلى الاجتماعات والمحادثات المغلقة بين رئيس الوزراء ووزير الأمن".

Amos Ben Gershom / GPO

يُذكر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن على خلفية تصريحاته حول عدم جدوى البقاء في غزة بعد الحرب وهو ما أثار حفيظة بن غفير الذي أوضح أن "هذه حكومة يمينية. هناك مرشحون ممتازون وجيدون، وسيجد نتنياهو من يعيّنه (بدلا من غالانت)".