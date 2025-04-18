السفير الأمريكي الجديد في حائط المبكى: "أدعو لعودة جميع المختطفين"

وصل السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم (الجمعة) لزيارة حائط المبكى ، وترك رسالة يدعو فيها إلى السلام والازدهار.

وقال السفير الجديد إن "رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يصلي من أجل عودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة إلى ديارهم الآن - وسوف نعيدهم إلى ديارهم". وأضاف أن الرئيس الأميركي "يظهر حبا استثنائيا للشعب اليهودي وشعب إسرائيل في أفعاله، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية والاعتراف بهضبة الجولان".

הקרן למורשת הכותל

ويعتبر السفير مايك هاكابي من المؤيدين لإسرائيل وقام بزيارة إسرائيل عدة مرات. وفي إحدى زياراته إلى إسرائيل في عام 2018، وضع حجر الأساس لبناء مبنى في مستوطنة إفرات. وفي زيارة أخرى لإسرائيل، قال للصحفيين: "لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، بل هناك يهودا والسامرة. لا يوجد شيء اسمه المستوطنات، بل هناك مجتمعات وأحياء ومدن. لا يوجد شيء اسمه الاحتلال".