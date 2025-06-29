كشف i24NEWS: بعد وصول نتنياهو إلى الجلسة السرية - ألغيت جلسات محاكمته هذا الأسبوع

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أعلنت المحكمة المركزية في القدس اليوم (الأحد) إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو للأسبوع المقبل. يأتي هذا بعد أن نُشر سابقًا ولأول مرة على قناة i24NEWS أن رئيس الوزراء نتنياهو شارك في الجلسة السرية. وجاء إلغاء الجلسات في تحدٍّ لموقف النيابة العامة، التي استمرت في رفض الطلب. وطُلب من جميع الحاضرين في الجلسة، بمن فيهم القضاة، التوقيع على نموذج "سرية". ووصل نتنياهو برفقة رئيس الموساد ورئيس جهاز المخابرات.

"في أعقاب القرارات السابقة في طلب الدفاع بإلغاء الاجتماعات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين لسماع شهادة نتنياهو، عقدت أمامنا جلسة استماع استمعنا فيها إلى توضيحات من نتنياهو ومن شخصيات مهنية ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك رئيس مديرية الاستخبارات ورئيس الموساد"، كتب المدعي العام.

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وجاء في البيان"على ضوء التفسيرات التي قُدمت، والتي اشتملت على إضافة وتغيير جوهري بالنسبة للمعطيات التي تم عرضها قبل القرارات السابقة، فإننا نستجيب جزئيًا للطلب، ونلغي في هذه المرحلة أيام شهادة السيد نتنياهو، المحددة للأيام 30.6.2025 و 1-2.7.2025".

بالإضافة إلى نتنياهو، حضر الجلسة أيضًا رئيس المخابرات العسكرية شلومي بايندر ورئيس الموساد ديدي برنياع. وقد سعوا إلى شرح التطورات على الساحة العالمية والإقليمية للقضاة. وبحسب ما أفادا، هناك بالفعل أسباب جوهرية يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية معالجتها خلال الأسبوعين المقبلين. ووافق القضاة على قبول الحجج المقدمة للأسبوع المقبل، ولم يُقرروا حتى الآن تمديدها لأسبوع إضافي. ورغم وصول رؤساء الأجهزة الأمنية، واصلت النيابة العامة معارضتها لطلب التأجيل.

يوم الجمعة الماضي، قدم نتنياهو مرتين طلبات إلى المحكمة المركزية لتأجيل أيام الشهادة في محاكمته للأسبوعين القادمين – وقد تم رفض كلتيهما. في طلباته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه "في أعقاب العملية في ايران والتطورات الإقليمية والعالمية الإضافية، يتعين على رئيس الحكومة تكريس كل وقته وجهوده لمعالجة القضايا السياسية والوطنية والأمنية ذات الأولوية القصوى".

لبطلبه الثاني أرفق نتنياهو أيضًا ظرفًا سريًا يحتوي على جدوله الزمني للأسبوعين القادمين. بعد الاطلاع، رد القضاة: "استمرارًا للقرار السابق الصادر اليوم، الذي رفضنا فيه طلب إلغاء أيام شهادة السيد نتنياهو في الأسبوعين القادمين، قُدّم أمامنا جدول أعمال السيد نتنياهو، المتعلق بالأسبوع القادم. من دون الدخول في التفاصيل، بشكل عام لا يحتوي الجدول المعروض على معطيات، تفاصيل أو أمور استثنائية يمكن أن تبرر إلغاء الجلسات. بناءً على ذلك، يُرفض الطلب."