نتنياهو يرفض صفقة مع حماس ويؤكد على استمرار الحرب في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعلياً، خلال مقابلة تلفزيونية على القناة 14، اقتراحًا للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس كان قد وافق عليه مسبقًا. هذا الاقتراح، المعروف باسم "اقتراح نتنياهو"، كان قد قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن. أكد نتنياهو أن إسرائيل ستستمر في عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على عدم التخلي عن إطلاق سراح المختطفين سواء الأحياء أو الأموات، وعلى القضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية.

أكد نتنياهو أن مرحلة "التشجير" في رفح ستنتهي خلال الأسابيع القادمة، وأوضح أن هذا لا يعني نهاية الحرب. "سنواصل جز العشب ولن نستسلم"، مشيرًا إلى إمكانية نقل جزء من القوات إلى الشمال بعد انتهاء العمليات في رفح.

اعتبرت المصادر أن تصريحات نتنياهو قدمت "هدية هائلة لحماس"، حيث يمكن للمنظمة الإرهابية الآن القول إن نتنياهو هو من فجّر الصفقة. حاول مكتب رئيس الوزراء التقليل من الأضرار بإصدار بيان جاء فيه أن "حماس هي التي تعارض الصفقة، وليس إسرائيل". وأوضح البيان أن إسرائيل لن تغادر غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع المختطفين.

ردت حماس على تصريحات نتنياهو بالقول إن "إصرارنا على أن يتضمن أي اتفاق تأكيدًا واضحًا على وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي هو ضرورة مطلقة". وأشارت إلى أن موقف نتنياهو يعد "تأكيدا واضحا على رفضه القرار الأخير لمجلس الأمن ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن".

من جانبها، أدانت مقرات أهالي المختطفين بشدة إعلان نتنياهو عن الانسحاب من الاقتراح الإسرائيلي، معتبرة أن هذا يمثل "تخليًا عن الـ 120 مختطفًا وانتهاكًا لواجب الدولة الأخلاقي تجاه مواطنيها".

توتر في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية

واصل نتنياهو انتقاداته اللاذعة للولايات المتحدة، مصرًا على أن هناك "انخفاضًا كبيرًا" في إمدادات الأسلحة الإسرائيلية من واشنطن. جاء ذلك على الرغم من النفي العلني من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين. أوضح مصدر في البيت الأبيض أن الموقف الأمريكي لم يتغير، مشيرًا إلى أن تصريحات نتنياهو المتكررة "ليست مفيدة وتسبب ضررًا هائلاً".