استطلاع i24NEWS: كيف أثر خطاب نتنياهو بالكونغرس على خريطة مقاعد الكنيست، وهل يفضل الإسرائيليون ترامب أم هاريس؟

بعد يومين من خطاب نتنياهو في الكونغرس وعلى خلفية اللقاءات السياسية، أجرت i24NEWS استطلاعا حول مقاعد الكنيست أجرته"مجموعة تيمور"، والنتائج كانت مفاجئة.

سألنا إذا أجريت الانتخابات اليوم، لأي حزب ستصوت؟ وهذه هي النتائج:

يتقدم الليكود بقيادة نتنياهو بفارق بسيط بـ 24 مقعدا، يليه مباشرة "المعسكر الوطني" بقيادة غانتس مع 23 مقعدا. في حين يحصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد مع 12 ولاية، ونفس العدد يحصل عليه حزب ليبرمان "يسرائيل بيتنو". بينما يحصل حزب "شاس" بزعامة آرييه درعي على تسعة مقاعد، ونفس العدد يحصل عليه تحالف "الديمقراطيين" الجديد بزعامة يائير جولان وحزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة بن غفير. في حين يحصل حزب "يهدوت هتوراة" بزعامة جولدكنوبف على ثمانية مقاعد. في حين تحصل "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس على خمسة مقاعد، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير يحصلون على أربعة مقاعد. والأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم هي "اليمين الجديد" برئاسة جدعون ساعر يحصل على 1.6%، وحزب "التجمع" برئاسة سامي أبو شحادة يحصل على نسبة 1.9%.

خريطة التكتلات الائتلافية:

تصل الائتلاف إلى 54 مقعدًا ، لكن هذا ليس كافيًا لتشكيل حكومة بالتركيبة الحالية. المعارضة مع 62 مقعداً ، وفي الوسط - حزب الجبهة الديمقراطي للسلام والمساواة مع أربعة مقاعد.

وسألنا أيضاً عن مدى الملائمة لمنصب رئاسة الحكومة:

ويفوز بنيامين نتنياهو على بيني غانتس بنسبة 41% مقابل 30% لغانتس. 29% يعتقدون أن أياً منهم غير مناسب. مقابل لابيد يحصل نتنياهو على نسبة مماثلة مقابل لابيد – 42%، ويجصل لابيد على 26%، ويعتقد 32% من المستطلعين أن أياً منهما غير مناسب.

بالإضافة إلى خريطة المقاعد، سُئل المشاركون أيضًا عن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وعندما سئلوا من ستكون الإدارة الأمريكية الأفضل لإسرائيل، اختار 69% من المستطلعين ترامب، و18% فقط اختاروا كامالا هاريس، وأجاب 13% أنهم لا يعرفون.

وعندما سئلوا عما إذا كان نتنياهو على حق في زيارته للكونغرس، أيد 66% قرار السفر، و28% يعتقدون أن نتنياهو كان مخطئا، و6% لا يعرفون.

وفيما يتعلق بإنهاء الحرب وصفقة المختطفين، سُئل المستطلعون عما إذا كانوا يؤيدون أم يعارضون صفقة الإفراج عن الرهائن والمختطفين، بشرط انتهاء الحرب والخروج من قطاع غزة، وكانت النتائج مفاجئة. وقال 44% إنهم يؤيدون ذلك، وقال 48% إنهم يعارضونه، وقال 8% إنهم لا يعرفون.

وعندما سئلوا عما إذا كانوا راضين عن الطريقة التي يدير بها نتنياهو الحرب، أجاب 41% أنهم راضون، و53% غير راضين، و6% لا يعرفون.

وأجرى الاستطلاع معهد "تيمور جروب" من خلال "تارجت بانل" في اليومين الماضيين، بناء على عينة تمثيلية مكونة من 1163 مستطلعين من كافة انحاء البلاد.نسبة الخطأ: 2.95.