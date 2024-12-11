جلسة اليوم الثاني من المحاكمة التاريخية لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو||أبرز النقاط

بعد رفض الالتماسات، ظهر اليوم الثاني من شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. اليوم الثاني قضيه في مناقشة الملف 4000، وبالتالي فحص علاقات نتنياهو مع الرئيس السابق لموقع "والا"، شاؤول إلوفيتش. ومن هناك، واصل رئيس الحكومة الحديث عن علاقاته مع أصحاب وسائل إعلامية آخرين.

باختصار، كان خط دفاع نتنياهو عن الاتهامات بالتدخل غير السليم في وسائل الإعلام كما يلي: لقد اتصل بهذه الشخصيات الإعلامية البارزة ليس للحصول على تغطية إيجابية، ولكن لأنه يعتقد بصدق أن وسائل الإعلام في إسرائيل يجب أن تكون متنوعة لصالح البلاد ومواطنيها. وذلك لأن بقية وسائل الإعلام في إسرائيل متحيزة سياسيا - حتى أنه وصف موقع "واللا" الإلكتروني بأنه "سام".

خط دفاع بارز آخر يستخدمه نتنياهو هو حقيقة أن أنشطته مع وسائل الإعلام ليست غير عادية - وأنها مشتركة بين جميع السياسيين. في غضون، تلقى أثناء المناقشة عدداً من "الملاحظات السرية" وغادر القاعة لقراءتها.

ولنتذكر أن شهادة نتنياهو افتتحت أمس في المحكمة المركزية في تل أبيب، وأشار خلالها رئيس الوزراء إلى علاقاته مع شخصيات بارزة في عالم الإعلام، مع الزوجين إيريس وشاؤول إلوفيتش، والتنوع في سوق الإعلام. وكما أفيد، فإن العديد من أعضاء الكنيست، ومن بينهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، تقدموا إلى النيابة العامة بطلب تأجيل وصول رئيس الحكومة لأنه في الوقت نفسه هناك تصويتات تقتضي تواجده في مقر الكنيست في القدس. لكن مكتب المدعي العام رفضها.