التغيير في النبرة لدى الرئيس الإسرائيلي بخصوص العفو عن نتنياهو

عندما أثيرت قضية العفو قبل نحو عام تقريباً، كان الرئيس يتسحاق هرتسوغ حازماً في موقفه: "إذا لم يطلب رئيس الحكومة بنفسه، ولم يُبدِ ندمًا، ولم يتحمّل المسؤولية، ولم يعترف بالذنب - فلا توجد فرصة". اليوم في مكتبه يتحدثون بشكل مختلف - ويبدون مرونة في موقفهم. المحلل القانوني لقناتنا العبرية أبیشاي غرينتسايغ ومراسل الشؤون السياسية نداف إليميلخ أفادا هذا المساء (الأربعاء) وأتيا بكامل التفاصيل.

تغيرات في "النغمة" - هكذا يبدو الأمر

"هذا ليس هو الأسلوب الذي تُدار به إجراءات العفو في دولة إسرائيل"، هذا ما قاله هرتسوغ في ديسمبر 2024 كما ذُكر، مضيفًا ومفصلًا الشروط الواضحة لمنح العفو.

حالياً، يُلاحظ تغيير لدى الرئيس هرتسوغ, كما ذُكر - وفي مكتبه يقولون إن القانون لا يفرض صراحةً الاعتراف بالذنب وتحمل المسؤولية.

هذا يعتمد على الطريقة التي سيتعامل بها نتنياهو مع ذلك - من الممكن أنه إذا أمكن استنتاج من كلامه أنه يتحمل قدراً من المسؤولية - هرتسوغ سيدعم العفو.

ومع ذلك، هرتسوغ يدعو مرة أخرى رئيس الحكومة والنيابة العامة للتوصل إلى اتفاق بينهما، وان هذا لا يحدث - قد يتدخل هو.

من ناحية الجهاز القضائي - النيابة العامة، والمستشار القانوني للحكومة - عندما يكون هناك تدخل من رئيس أجنبي يقول إنه "يجب منح عفو" - تزداد المعارضة لمنح العفو.

دوائر نتنياهو: لا نية لطلب العفو - المحاكمة تنهار

إذا لم يطلب نتنياهو ذلك بنفسه - هرتسوغ مستعد لبحث العفو إذا طلب أحد من أقاربه من الدرجة الأولى ذلك. ومع ذلك، ليس لدى أقاربه أي نية للقيام بذلك، بل على العكس - هم واثقون أن محاكمته ستنهار.

التوقيت: استقالة درمر وقضية المسلحين المحاصرين

من ناحية التوقيت، هذا يحدث مع استقالة الوزير رون ديرمر أمس، ومع قضية المسلحين المحاصرين. مصادر قالت لـ i24NEWS: "ربما سنرى نتنياهو يتراجع في قضية المسلحين المحاصرين لكي يحدث هذا الأمر."

هناك خشية في إسرائيل من أن يوجه ترامب تهديدات ضد إسرائيل - على غرار ما حدث مع البرازيل.

في إسرائيل يخشون من الرسالة التي أرسلها ترامب اليوم - يخشون أن يوجه تهديدات، كما فعل في البرازيل - حيث وجه تهديدات وفرض رسوم جمركية إذا لم يُلغى محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو. هذا خوف حقيقي، يُسمع حتى في محيط الرئيس هرتسوغ.

كما هو معروف، تسلم رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ صباح اليوم رسالة موقعة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يدعوه فيها للنظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - هذا ما أفاد به ديوان الرئيس.

في الرسالة كُتب: "رئيس الدولة يُكنّ احترامًا كبيرًا للرئيس ترامب، ويُكرر تقديره لدعمه غير المشروط لإسرائيل ومساهمته الكبيرة في إعادة المخطوفين، وتغيير وجه الشرق الأوسط وغزة، والحفاظ على أمن دولة إسرائيل. دون الانتقاص مما ذُكر أعلاه، وكما أوضح رئيس الدولة أكثر من مرة، على من يرغب في الحصول على عفو أن يقدم طلبًا وفقًا للقواعد"، جاء في البيان.

نذكر أن زعيم المعارضة يائير لابيد صرّح في ردّه: "تذكير: القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب وإبداء الندم على الأفعال."