قطر جيت | "هناك نقص قليل بالعاطفة": الإضافات للإحاطات الإعلامية لفيلدشتاين وأينهورن التي تمدح القطريين

بعد كشف المحادثات بين إياي فيلدشتاين ، المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمستشار المقرب إسرائيل أينهورن، هذا المساء (الإثنين)، كشف محلل للشؤون القضائية أفشاي جرينتسايغ عن محادثة إضافية بين الاثنين. هذه المرة - موجزات باسم جهات أمريكية غامضة، جاءت على خلفية اغتيال محمد ضيف في يوليو 2024 والنقاش العام حول تأثيرها على المفاوضات لصفقة الأسرى.

صاغ فيلدشتاين رسالة مؤيدة لقطر قبل انطلاق المفاوضات: "تحدث مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس مع شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة، وناقشوا اغتيال محمد ضيف وتأثيره على المفاوضات. وأكد المسؤولون الأمريكيون خلال المحادثة التزام القطريين بالاتفاق، وأبلغونا بأن قطر تواصل ممارسة ضغوطها لإبرام الاتفاق. ولن يؤثر الاغتيال على الجهود المبذولة ولا على الاتفاق".

لكي يتمكن من الانتهاء قبل النشرات، كتب فلדشتاين لإينهורן: "لا تلمس إذا لم يكن ضروريًا". لكن إينهورן أضاف لشَفُورِر: "المخطوفون وعائلاتهم في قلب (القطريين، أ.غ)". ثم كتب في سلسلة رسائل: "التزام القطريين بعائلات المخطوفين، مهم، هذا مفقود، قليل من العاطفة، إذا أمكن".

الصحفيون كما ذُكر اعتقدوا أنهم يتلقون رسالة من رئيس الوزراء أو من المتحدث العسكري باسمه. في الواقع، تلقوا إحاطة قطرية بتمويل قطري في ظل ستار دخاني من "مصادر أمريكية".

الاتصال بدأ في 20 أبريل\نيسان، وفي اليوم التالي بالفعل أرسل فيلدشتاين لإينهورن تقريرًا لمراسل "كان 11" سليمان مسودة: "في إسرائيل يشعرون بالقلق من الانتقال المتوقع لقيادة حماس من قطر إلى تركيا. مصادر إسرائيلية رفيعة: 'لا توجد دولة أخرى قادرة على تحقيق صفقة سوى قطر'".

في نفس اليوم، أرسل المراسل رسالة لمحلل الشؤون العربية وخبير الساحة الفلسطينية، العقيد ألون أبيتار، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" بعنوان: "هل سنشتاق لقطر كوسيط؟ الأتراك أسوأ، فهم الأخ الأكبر لحماس". على الفور بعد ذلك، أرسل فيلدشتاين: "تزوجنا". واصل فيلدشتاين وأرسل تقريراً، وأضاف: "يقولون يجب أن نتوقف للحظة ونحدّثكم بتقرير من التلفزيون الرسمي للدولة في إسرائيل، لأن قطر فقط هي القادرة على التوصل إلى صفقة للمختطفين". وأضاف فيلدشتاين أيضاً: "هذا هو العنوان".

أدى الكشف عن المكاتبات في i24NEWS إلى عاصفة في الأوساط السياسية والإعلامية. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، نشر بيانًا شديد اللهجة. واصفًا القضية بأنها "أخطر حادثة خيانة في تاريخ إسرائيل"، ودعا نتنياهو إلى الاستقالة فورًا من منصبه. وقال بينيت في بيانه: "مكتب نتنياهو خان دولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي في وقت الحرب وعمل لصالح قطر من أجل كسب المال، ونتنياهو نفسه يتستر على ذلك". وأضاف: "هذه كلمات قاسية، وأنا أقف وراءها بشكل كامل".

كما رد العديد من الصحفيين على الكشف، بينهم نير دبوري, الذي ذُكر في المراسلات: "لكل من يهاجمني منذ الأمس، فقط للتوضيح، كل المنشورات التي نُقلت كانت مستندة إلى معلومات تلقيتها من الناطق العسكري لرئيس الوزراء أثناء الحرب وفي شؤون الحرب. لم يخطر ببالي أبدًا أن رجال نتنياهو يخدمون قطر مقابل أجر".