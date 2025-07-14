"ديجل هتوراه" في بيان دراماتيكي: ننسحب من الحكومة الإسرائيلية والائتلاف

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تتفاقم الأزمة في الكنيست: أعلن حزب "ديجل هتوراه" الحريدي مساء الاثنين انسحابه من الائتلاف الحكومي، بعد عدم عرض قانون التجنيد عليه.

نيابةً عن زعيم الحزب، دوف لاندو، أفيد: "بما أن السلطات الحكومية تُفصح عن نيتها في زيادة معاناة طلاب التوراة بطرقٍ مُختلفة، وفي محاولاتٍ لإذلالهم وسحقهم، فإنها تُقصِّر مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالتزاماتها بتنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية وطلاب التوراة الأعزاء، أرى أنه يجب إنهاء المشاركة في الحكومة والائتلاف فورًا، بما في ذلك الاستقالة فورًا من جميع المناصب ذات الصلة، ونسأل الله أن يُنقذنا قريبًا".

في وقت سابق، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم بتوقيع وثيقة تضمن الاتفاقات التي توصلوا إليها مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، عشية الهجوم على إيران قبل نحو شهر، وعدم التراجع عنها. في غضون ذلك، ثمة نية لتقديم مشروع القانون، مخالفًا بذلك المشورة القانونية وقرار محكمة العدل العليا. في الوقت نفسه، قرر الحاخامات الاستقالة من الكنيست في حال عدم التوصل إلى اتفاق.