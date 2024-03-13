بأول رد له: غانتس يعرب عن معارضته ضم ساعر لمجلس الحرب

قال الوزير غدعون ساعر بأن معارضة بيني غانتس ضمة الى مجلس الحرب "ليست موضوعية وليست لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة". وكتب ساعر في بيان إنه غانتس مخطئ وأن معارضته لتغيير تشكيلة مجلس الحرب في إسرائيل تنبع من تشخيص خاطئ. وقال "جمهور واسع جدا يشعر ويعرف أنه يوجد الكثير الذي يجب إصلاحه في الطريقة التي يدير بها المجلس المصغر للحرب. أنوي مقاومة ذلك للوصول الى تغيير، هذه ليست سياسة وإنما الطريقة التي يمكن من خلالها حسم الحرب".

وتطرق في وقت سابق غانتس الى انسحاب ساعر وكتلته "تكفاة حداشاة" من المعسكر الوطني قائلا :"هذا ليس الوقت للانشغال بالسياسة". وقال غانتس " "لست بحاجة إلى إصلاح ما لم ينكسر. لم أكن أعلم ببيان أمس لكنني لم أتفاجأ. تشكيلة مجلس الحرب لا ينبغي أن تتغير"

وأعلن ساعر أمس عن حل "المعسكر الوطني" الذي كان شريكا به مع حزب "أزرق أبيض" برئاسة الوزير بيني غانتس، الذي رد عليه "بالشكر والتمنيات بالنجاح". وطلب ساعر ضمة الى مجلس الحرب. وقال مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يدرس بإيجابية ضم ساعر الى مجلس الحرب.