بعد فشل حل الكنيست: وزير البناء والإسكان يستقيل من الحكومة الإسرائيلية

قدّم رئيس كتلة حزب "يهدوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان، يتسحاك غولدكنوف، استقالته من الحكومة اليوم (الخميس)، احتجاجًا على عدم إقرار قانون حل الكنيست الليلة الماضية في الهيئة العامة.

تُعدّ الاتفاقات التي توصل إليها رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وحزب "ديغل هتوراة" وحزب "شاس" غير مقبولة لدى حزب "أغودات إسرائيل" (الشريك بكتلة يهدوت هتوراة بالكنيست)، ولم يكن غولدكنوف طرفًا في هذه الخطوة.

سيعود غولدكنوف إلى الكنيست، مُخرجا بذلك عضو الكنيست إلياهو باروخي (حزب "ديغل هتوراة"). وللحفاظ على التوازن، من المتوقع أن يستقيل نائب الوزير ماكليف لإخراج عضو الكنيست موشيه روث من حزب "أغودات إسرائيل" من الكنيست.

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ردّ حزب يهدوت هتوراة على إعلان غولدكنوبف، مؤكدًا أنه سيغادر الحكومة والائتلاف، وسينضم إلى المعارضة كعضو كامل العضوية.

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