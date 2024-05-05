الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في "ياد فاشيم": السابع من أكتوبر يعيد أصداء رعب المحرقة

بمناسبة إحياء ذكرى المحرقة في متحف "ياد فاشيم"، ألقى الرئيس يتسحاق هرتسوغ رسالة قوية قارن خلالها بين بين المحرقة والأحداث المأساوية في السابع من أكتوبر.

رغم الاعتراف بالتفاوتات والفروقات، أكد :"على الأثر العميق للمجزرة الأخيرة، واصفًا إياها بأنها أكثر الأيام فتكًا باليهود منذ المحرقة".

وقال هرتسوغ :"على مر العقود منذ المحرقة، تعهدنا بـعدم تكرار ذلك مرة أخرى، لكن أهوال تلك الفترة المظلمة ترددت أصداؤها في 7 أكتوبر". واستحضر صورا تقشعر لها الأبدان لأمهات يسكتن أطفالهن وأسرهن ممزقة، وشبهها بالفظائع التي شهدتها المحرقة.

وقال هرتسوغ "بينما لم يكن السابع من أكتوبر محرقة، إلا أنه كان اليوم الذي تم فيه قتل وذبح اليهود الأكثر في يوم واحد منذ المحرقة".

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وحث هرتسوغ على "عدم السماح للانقسام بالسيطرة علينا، داعيا إلى الوحدة في مواجهة الشدائد". وأضاف :"أيها الناجون من المحرقة، أنتم أبطالنا الأبديون. إن إرثكم هو إرث من الفخر والأمل".

وفي نداء موجه إلى عائلات المختطفين الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعهد هرتسوغ ببذل جهود متواصلة لضمان إطلاق سراحهم. وأضاف "أناشد من القلب أهالي المختطفين.. لن نرتاح ولن نسكت حتى يعود أبناؤنا وبناتنا إلى بيوتهم".

من جانبه قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمته "قبل 80 عاما لم تهب أية دولة لمساعدتنا، اليوم نواجه أعدائنا، وأنا أقول لزعماء العالم : لاضغوطات ولا قرارات منتديات دولية، ستوقف إسرائيل من الدفاع عن نفسها" وتابع :"كرئيس حكومة أقول – إن اضطرت إسرائيل الوقوف بمفردها، ستقف بمفردها".