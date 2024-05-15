إسرائيل: الحكومة تصوّت على قرار رفض اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية

صوتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، على قرار يرفض قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي منح السلطة الفلسطينية حقوقا وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركتها بالأمم المتحدة.

وجاء في القرار الذي قدمه رئيس الوزراء ووافقت عليه الحكومة بالإجماع: "إن القرار المذكور لا يغير وضع المناطق المتنازع عليها، ولا يمنح أي حقوق، ولا ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل و الشعب اليهودي في أرض إسرائيل".

وجاء بالإضافة أن هذا القرار له معنى تصريحي فقط، وليس له أي صلاحية عملية. وتم التوضيح أن الاقتراح يشير إلى رفض قرار تم قبوله في الأمم المتحدة، يوصي بموجبه بقبول السلطة الفلسطينية كدولة عضو في الأمم المتحدة، إلى جانب حقوق إضافية فيما يتعلق بمشاركتها في أعمال الأمم المتحدة.

واشتمل القرار الذي وافقت عليه حكومة نتنياهو اليوم التأكيد على أن قرار الأمم المتحدة لن يشكل أساسًا لمفاوضات مستقبلية: "لن تُبنى عليه مساع للدفع بالحل السلمي". وقال نتنياهو بعد تصويت الحكومة: "لن يتم تقديم أي مكافأة على المذبحة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي يؤيدها 80٪ من الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة أكبر".