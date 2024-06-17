نتنياهو يعلن حل المجلس الحربي بعد خروج معسكر الدولة: استبعاد بن غفير من المناقشات الأمنية الحساسة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الوزراء اليوم (الاثنين) أنه سيحل حكومة الحرب، التي تم تشكيلها بعد انضمام عضو الكنيست بيني غانتس إلى الحكومة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر. وذلك بعد ثمانية أيام من إعلان غانتس تقاعده من الحكومة ورحيل حكومة الحرب مع عضو حزبه عضو الكنيست غادي آيزنكوت.

بعد خروج معسكر الدولة من الحكومة، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعيينه في حكومة الحرب بدلا من الوزراء المستقيلين. ويبدو أن نتنياهو أراد تجنب ذلك، ولذلك أعلن اليوم عن حل المنتدى المحدود - الذي لم يبق فيه سوى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

من الممكن أن يواصل رئيس الوزراء التشاور مع الوزيرين غالانت وديرمر، وكذلك مع رئيس شاس أرييه درعي، بطريقة خاصة لن يتم تحديدها قانونيا - ولكنها ستسمح لنتنياهو بمواصلة استبعاد بن غفير وسموتريش من المناقشات الأمنية الحساسة.

هذا القرار يأتي في سياق التوترات السياسية داخل الحكومة، خاصة بعد تقاعد غانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب. وكان تشكيل حكومة الحرب في البداية جزءًا من جهود نتنياهو لتوحيد الصفوف بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس، إلا أن الخلافات السياسية الداخلية وسعي بن غفير للحصول على مكان في حكومة الحرب دفع نتنياهو لاتخاذ هذا القرار.

من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية في إسرائيل، حيث سيسعى بن غفير وسموتريش إلى الضغط للحصول على تمثيل أكبر في القرارات الأمنية. في الوقت نفسه، يمكن أن يعزز هذا القرار من موقف نتنياهو في الحفاظ على توازن القوى داخل الحكومة وإدارة الأوضاع الأمنية بشكل مركزي مع شركاء محددين.

يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير هذا القرار على استقرار الحكومة وإمكانية التعاون بين الأطراف المختلفة في المستقبل. قد يواجه نتنياهو تحديات كبيرة في الحفاظ على تماسك الحكومة في ظل التوترات الداخلية والضغوط الخارجية المتعلقة بالأمن والسياسة.