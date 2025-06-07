الشاباك منخرط بالتحقيق || سر "انفجار" النافذة بمبنى محكمة العدل العليا بالتزامن مع مظاهرة اليمين الإسرائيلي

تحطمت إحدى نوافذ المحكمة العليا في القدس مساء الخميس، على ما يبدو نتيجة إطلاق نار من أسلحة خفيفة، وفقًا لتحقيق أجرته قوات الأمن الإسرائيلية. وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة مساءً، عندما كان آلاف الأشخاص في مظاهرة لليمين أمام المبنى. ولا يزال التحقيق جاريًا في الحادث.

كشف الفحص الأولي أن النافذة تضررت بسلاح بارد، كمسدس هوائي أو مقلاع، وليس بسلاح ناري كما كان يُعتقد في البداية. هذه إحدى النوافذ البانورامية للمحكمة المطلة على مدينة القدس.

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وقد باشرت الشرطة تحقيقًا، بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك) وأمن المحكمة، لتحديد هوية مرتكبي الحادث. ولم يُعتقل أي مشتبه بهم حتى الآن.

صرحت إدارة المحكمة بأن "هذا حدث خطير وغير مألوف وغير مسبوق. إن تزامن موعد المظاهرة والرسائل الموجهة ضد المحكمة العليا أمران مقلقان. إذا اتضح أن هذا عمل متعمد، فيجب التعامل معه بحزم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة".

وأضافت في بيانها أن "المساس بالمحكمة العليا - أعلى هيئة قضائية في البلاد وأحد الرموز المركزية للديمقراطية - يُعد تجاوزًا للخط الأحمر. لا يوجد مبرر للعنف ضد المؤسسات الحكومية".

وعبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استنكاره للحادثة قائلاً: "أدين بشدة أي مظهر من مظاهر العنف مهما كان نوعه، وبالأخص ضد أي من السلطات الحكومية. أدعو القادة العامين ومسؤولي إنفاذ القانون إلى إدانة جميع مظاهر العنف والتحريض والتصرف بحزم ضدها - دون استثناء".

وأدان وزير العدل ياريف ليفين الحادثة قائلاً: "أدين بشدة تحطيم نافذة المحكمة العليا. العنف مهما كان نوعه مرفوض وغير مقبول".

ردًا على بيان إدارة المحكمة، هاجم منظمو المظاهرة - ومن بينهم منظمة "تيكوما" اليمينية - قائلين: "إن إعلان المتحدثة باسم المحكمة هو افتراء دموي على 100 ألف متظاهر خرجوا للتظاهر بشكل قانوني ومحترم. من غير الممكن على نظام يُفترض أن يتصرف كدولة أن يسارع إلى التحريض ضد المواطنين قبل التحقق من الحقائق".

وأضافت المنظمة: "لم نسمع قط إدانات مماثلة من إدارة المحكمة تجاه مظاهرات اليسار، حتى عندما رافقتها عروض تحريضية وهتافات عنيفة".

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد على هذه التصريحات قائلاً: "من نظم المظاهرة التي حُطمت خلالها نافذة المحكمة العليا هو الحكومة. هذه القضية نتيجة مباشرة لتحريضهم. لقد حذرتُ قبل أكثر من شهر - إذا لم يوقف رئيس الحكومة هذا، فسينتهي الأمر باغتيال سياسي".

للتذكير، نُظمت أول أمس مظاهرة يمينية ضد الجهاز القضائي في مكان قريب، تحت عنوان "لن يُسقطوا الشعب". حضر الفعالية نحو عشرة آلاف مشارك، من بينهم وزير العدل ياريف ليفين.