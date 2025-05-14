لماذا هاجم سموتريش قاضيا إسرائيليا بشدة متهما إياه "بالفساد الأخلاقي" ؟ | كشف i24NEWS

كشف i24NEWS: أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم (الأربعاء) بيانا شديدا ضد القاضي يوروم بروزا، بعد أن دعا إلى "التعامل مع الصهيونية الدينية بعد التعامل مع حماس"، وذلك وفقا ما كشفه محلل الشؤون القضائية بالقناة العبرية أفيشاي غرينسايغ. وجاء في البيان "إن القاضي بروزا شخص فاسد أخلاقيا ولا يستحق الاستمرار في منصبه حتى ولو ليوم واحد آخر".

وفي الليلة الماضية، أفاد افيشاي غرينسايغ بالدعم الواسع الذي حظي به القاضي بروزا بعد تصريحاته، حتى أن رئيس محكمة الصلح في بئر السبع قال له: "حافظ على نفسك". وكما ذكر، قال سموتريتش إن "النظام القانوني الإسرائيلي فاسد وغير جدير بالثقة ويثبت مرارا وتكرارا مدى أهمية الإصلاحات التي نحن مصممون على إجرائه عليه"، مضيفا أن "الصهيونية الدينية هي ملح الأرض وستواصل قيادة مشروع نهضتنا الوطنية".