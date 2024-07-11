عضو الكنيست كاهانا عن نتنياهو لـ i24NEWS: "الشخص الأكثر أهمية - ولا أحد يعرف ماذا يفكر"

طالب عضو الكنيست كهانا من المعسكر الوطني في مقابلة مع دانييل روت ابنيري خلال النشرة الصباحة بإجراء انتخابات قائلا :"يجب الذهاب بأسرع وقت إليها".

وفي تعليق الوزير السابق على رسالة الحاخام لاندو الذي طالب الحريديم بعدم الامتثال الى أوامر التجنيد للجيش الإسرائيلي إنه "لا يمكننا تصديق سماع مثل هذه الأشياء حتى في الحرب... لقد شاهدنا أفلامًا على شاشة التلفزيون عن المدارس الدينية للفارين من الخدمة، وأنه بين دراسة التوراة بحرص وما يحدث هناك، لا يوجد علاقة مشتركة، على الأقل الذين لا يدرسون ويتواجدون بصعوبة في المدرسة الدينية – سيتجندون. نحن بحاجة إلى أن نسعى جاهدين للقيام بذلك عن طريق الاتفاق، ونحتاج إلى حق إخواننا الحريديم في الخدمة في الجيش. نحن بحاجة إلى جيش كبير وحكيم".

وأضاف كاهانا أن "هناك موقفين يسيطران في الحكومة - موقف وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، ورون ديرمر ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - ومن ناحية أخرى هناك بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير. المشكلة أن نتنياهو يتأرجح بين هذين الموقفين، الشخص الأهم في الجهاز - ولا أحد يعرف ما يفكر فيه. في الغرفة المغلقة يقبل مواقف وزير الأمن وجهاز الأمن برمته - ومن ناحية أخرى، فهو يفهم أنه إذا ذهب في هذا الاتجاه فلن تكون له حكومة، لذلك يغير قراراته على الفور ويتصرف وفق صوت بن جفير وسموترتش”.