قضية "قطر جيت": اعتقال ضابط سابق في الموساد | نشر أول

نشر أول: اعتقال ضابط سابق في الموساد اليوم (الخميس) في إطار قضية "قطر جيت". في الوقت نفسه، تم اعتقال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوناتان أوريخ، مرة أخرى هذه الليلة بعد الانتهاء من التحقيق معه في ماحش. وأُطلق سراح إيلي فيلدشتاين، الذي خضع للاستجواب أيضًا، وأُعيد إلى الإقامة الجبرية.

بعد شهر من اعتقالهما وقبل يوم واحد من الإفراج عنهما من الإقامة الجبرية، استجوبت الشرطة الإسرائيلية أمس مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين. وبعد منتصف الليل، صدرت الأوامر للمحققين بإعادة اعتقال أوريخ. ستطلب الشرطة احتجاز أوريخ لمدة 5 أيام. للتذكير، من المقرر أن تنتهي الإقامة الجبرية المفروضة على الرجلين ظهر اليوم.

يذكر أن المحكمة قررت الشهر الماضي إطلاق سراح فيلدشتاين وأوريخ ووضعهما تحت الإقامة الجبرية. وصرحت المحكمة في ريشون لتسيون: "اتفق على كل شيء، وأكد ممثل الشرطة ذلك عدة مرات، بأن أياً من المشتبه بهم لم يرتكب أي أعمال إخلال بالنظام منذ إطلاق سراحهم. اتفق على كل شيء، بأن أياً من المشتبه بهم لم يخالف شروط إطلاق سراحهم، مما يعني أنه يمكن الوثوق بهم. ركز ممثل الشرطة في الطلب على إجراءات التحقيق المطلوبة - برأيي، هذه ليست إجراءات تحقيق تُبرر إبقاء المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية".

Avshalom Sassoon/Flash 90

للتذكير، وجهت إلى الرجلين تهم الاتصال بعميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال. وعلم أيضًا أن أوريخ مشتبه به في تسريب معلومات سرية من الكابينيت. ويُشتبه في أن أوريخ، إلى جانب آخرين، نقلوا رسائل إلى وسائل الإعلام كان يُنظر إليها على أنها قادمة من مصادر سياسية، لكنها في الواقع جاءت من قطر.