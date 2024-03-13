الكنيست يقر موازنة الدولة لعام 2024 والليكود: "تضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل"

صادق أعضاء الكنيست في الجلسة العامة الأربعاء، على الميزانية المحدثة لعام 2024، بعد أن نجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقناع بعض أعضاء الليكود بالمصادقة على الميزانية، والتي بموجبها سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شيكل.

وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الائتلاف على خلفية إقرار الميزانية. ووصف الميزانية بأنها لصالح بعض الشرائح في المجتمع وقال عنها إنها الأكثر انفصالا وفحشا في تاريخ دولة إسرائيل ومرت بأصوات الجبناء".

وطمأن لابيد الجمهور الإسرائيلي بقوله: "لا تيأسوا. هذه هي الميزانية الأخيرة التي ستمررها هذه الحكومة. في الميزانية القادمة، ستكون هنا حكومة أخرى وتقوم بتمرير ميزانية تعتني بالطبقة الوسطى الإسرائيلية، وجنود الاحتياط، وأصحاب الأعمال، والجنود المثبتين في الجيش والأهالي الشباب".

وأضاف لابيد: "أنتم لا تريدون الوحدة، بل تريدون أن يُدفع لكم. أنتم توسعون ميزانية الاجتماعات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتزيدون أموال الائتلاف إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وتزيدون عدد الوزارات غير الضرورية إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع وزراء غير ضروريين ومدراء عامين غير ضروريين".

الميزانية المعروضة على الكنيست للموافقة عليها تزيد بمقدار 70.4 مليار شيكل عن الميزانية الأصلية لعام 2024 التي تمت الموافقة عليها في أيار/مايو من العام الماضي. وخصص 55.5 مليار شيكل لتمويل الاحتياجات العسكرية، و15.5 مليار شيكل أخرى للاحتياجات المدنية. وفي الوقت نفسه، أدى مشروع قانون خفض العجز والحد من إنفاق الميزانية إلى زيادة العجز المستهدف لعام 2024 إلى 6.6%.

ومع المصادقة على الميزانية، صرح الليكود بأنها "تضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة".