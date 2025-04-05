مسؤول إسرائيلي: "نحن على اتصال مع الدول التي ستستقبل الغزيين" و"دول ثانية ستنسحب من المحكمة الدولية"

قال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير الجمعة خلال مؤتمر صحفي: "لن نتخلى عن رؤية الرئيس ترامب بشأن التهجير الطوعي من غزة، أكثر من مليون شخص يريدون المغادرة بحسب الاستطلاعات"، مضيفا "نحن على اتصال مع العديد من الدول التي تبدي اهتماما باستقبال سكان غزة مقابل ’ليس المال فقط‘".

وأشار المسؤول السياسي إلى توطيد العلاقات بين تركيا وسوريا، وقال "لا نبحث عن مواجهة مع تركيا ونأمل أن لا تبحث تركيا عن مواجهة معنا. ومن ناحية أخرى، لا نريد تموضع تركي على حدودنا. سنمنع إنشاء قواعد بحرية أو جوية تركية في سوريا، نتعامل مع هذا الأمر. هناك خطوط حمراء إذا تم تجاوزها سنتحرك".

ويشار الى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الشبكات العربية توثيقات للقوات الخاصة التركية التي بدأت في دخول قاعدة T-4 في محافظة حمص وسط سوريا. كان رد فعل إسرائيل سريعا - في اليوم التالي، قام سلاح الجو الإسرائيلي بعمليات عسكرية في سوريا، ألحقت أضرارا جسيمة بمطاري T4 ومطار حماة.

وأشار المصدر إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب الخميس والتي ستنطبق أيضًا على إسرائيل، وقال: "نحن نناقشها. لقد طرحت هذه القضية في محادثة مع ترامب. نحن نتحدث مع الأمريكيين. الرسوم المفروضة علينا أصغر من تلك المفروضة على أوروبا. وأغلبها قابلة للحل".

يشار الى أنه وفقًا لبيان ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الأقل على استيراد المنتجات من جميع البلدان. وقال ترامب: "إذا كنتم تريدون تجنب الضرائب، قوموا بالإنتاج في الولايات المتحدة". سيتم فرض ضريبة على البضائع المستوردة من إسرائيل بنسبة 17%، ويأملون في إسرائيل أن يتمكنوا من خفضها إلى الحد الأدنى من الضريبة أو إلغائها تمامًا.

وبعد إعلان هنغاريا الخميس انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قال المسؤول "إننا نتحدث مع دولة أخرى على وشك الانسحاب من المحكمة". كما أشار إلى المدعي العام للمحكمة كريم خان المتهم بالتحرش الجنسي، وقال إنه: "واجه المشتكية لمدة أسبوعين بناء على طلب مذكرة الاعتقال، وتقديم طلب اعتقال ضد نتنياهو ممارسة معروفة ليس فقط في المحكمة في لاهاي. وهناك خمس شكاوى أخرى ضد المدعي العام بتهمة التحرش الجنسي".

Avi Ohayon/ GPO

وفيما يتعلق بالمختطفين الـ 59 المتبقين في غزة، قال: "نحن نجري المفاوضات تحت النار. سننقذ المختطفين، سنقضي على حماس. ندرك وجود شروخ في حماس بين الخارج والداخل، بين الشمال والجنوب. هناك مظاهرات. فيلادلفيا كانت شريان الحياة لحماس. وزير الأمن يصر على أن هناك أنفاق تؤدي إلى مصر. لم ندمرها حتى الآن لأسباب مختلفة. سندمرها".

وعن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، قال إن "سارة نتنياهو لم تنزل في أي فندق، على الأقل ليس فندق مملوك لقطري، لقد أقامت في شقة يائير نتنياهو، وهي شقة من غرفتين، ويائير لم ينتقل الى شقة أخرى".