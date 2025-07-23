صعوبات قانونية في إقالة نتنياهو لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست

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نشر أول: طلب المستشار القانوني للكنيست ألا تتم إقالة يولي إدلشتاين من منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالتزامن مع قرار الليكود بإقالته، بل بفارق أسبوع على الأقل. كما حذّر المستشار القانوني من أنه لن يدافع عن قانون التجنيد في حال إقالة إدلشتاين..

اليوم سيجري التصويت في الكنيست على إقالة يولي إدلشتייمن منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن، حيث من المتوقع أن يدعم بنيامين نتنياهو تعيين النائب بوعاز بيسموت لهذا المنصب. كما قرر رئيس الحكومة دعم تعيين النائب حنوك ميليفيتسكي، المرشح الثاني الذي تم اختياره، لمنصب رئيس مؤقت للجنة المالية في الكنيست.

من المتوقع أن تختار الكتلة اليوم بين المرشحين، حيث ستتم عملية الاختيار بشكل علني وليس سري. على الرغم من هذه الخطوة، فإن مقاطعة الحريديم مستمرة وأيضًا لن يكون هناك اليوم عملية تشريع في الكنيست. يوم الاثنين أعلن رئيس كتلة الليكود أوفير كاتس أن الكتلة بدأت بإجراءات إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين.

جاء من شاس: "حركة شاس ليست متورطة إطلاقًا في قضية تعيين رئيس لجنة الخارجية والأمن. مطلبنا الوحيد من رئيس الحكومة هو الالتزام بتعهده بخصوص تنظيم مكانة طلاب التوراة. باقي الأمور هي شأن داخلي لكتلة الليكود."