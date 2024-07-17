الكنيست ترفض مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر

رفضت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم (الأربعاء) بأغلبية 53 معارضا مقابل 51 مؤيدا، مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات السابع من أكتوبر. وينص الاقتراح على أن "إنشاء لجنة تحقيق رسمية في هذا الوقت لن يساعد دولة إسرائيل على تعلم الدروس والدفاع عنها في المحاكم الدولية فحسب، بل سيعزز أيضا الثقة ويزيد الشفافية بين المسؤولين المنتخبين والشعب. الحديث يدور عن عملية طويلة ومعقدة يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نصر حقيقي".

وقالت عضو الكنيست أوريت باركاش هكوهين، التي قدمت الاقتراح نيابة عن حزبها: "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس، لا يستحقون أن يكونوا قادة. الجمهور يستحق الحصول على الإجابات. إلى الأهالي الثكلي، إلى المقاتلين الأبطال، إلى عائلات المختطفين، هناك حاجة أمنية ملحة لمعرفة الإخفاقات حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للتحديات المستمرة من أعدائنا، حتى لا تحدث مثل هذه الكارثة. مرة أخرى."

وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي: "لن تكون هناك لجنة تحقيق برئاسة يائير لابيد أو بيني غانتس أو أي من مبعوثيهم. السؤال المتعلق بطبيعة اللجنة يستحق المناقشة بعد الحرب. دعونا ننتصر، دعونا نجلب المختطفين إلى المنزل."

ورد لابيد على كارعي قائلا له: "أنت على حق. لن أترأس اللجنة - لأنني سأكون جزءا منها كشاهد، لأنه قبل أسبوعين من السابع من أكتوبر - حذرت. قرأت المادة السوداء، وكنت أعلم أن شيئًا فظيعًا سيحدث."