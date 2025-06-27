استطلاع i24NEWS: أغلبية الإسرائيليين تؤيد وقف إطلاق النار مع إيران، وماذا مع محاكمة نتنياهو والحرب في غزة؟

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بعد انتهاء الحرب في ايران، كشف استطلاع للرأي أجرته قناة i24NEWS مساء اليوم (الخميس) ، أن 61% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأن 35% يعتقدون أن إسرائيل كان ينبغي أن تستمر في الحملة. ولم يكن لدى 4% من المشاركين أي موقف من هذه القضية.

.سؤال آخر طُرح كان: الآن، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، هل تعتقد أنه ينبغي علينا دعم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة حتى لو كان ذلك يعني انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وبقاء حماس في السلطة؟ أجاب 55% بنعم، و41% بلا، و4% بعدم وجود موقف لديهم من هذا الموضوع.

ردًا على سؤال من تعتقد أنه الأنسب لشغل منصب رئيس الحكومة من بين الأفراد التاليين: أجاب 52% بأن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، و20% أجابوا بأنه يائير جولان، و28% أجابوا بأنه لا هذا ولا ذاك. عند وضع رئيس حزب إسرائيل بيتنا مقابل رئيس الوزراء، أجاب 51% بأن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، و26% أجابوا بأنه أفيغدور ليبرمان، و23% أجابوا بأنه لا هذا ولا ذاك. وعندما تم وضع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مقابل نتنياهو، أجاب 50% أن رئيس الوزراء الحالي هو الأنسب للمنصب، بينما أجاب 43% أن بينيت هو الأنسب. وأجاب 7% أن أياً منهما غير مناسب.

ردًا على سؤال: هل تعتقدون أنه ينبغي إيقاف محاكمة نتنياهو؟ أجاب 53% من المشاركين في العينة بأنه ينبغي إيقافه، بينما أجاب 46% بالنفي، وأجاب 1% بعدم وجود موقف لديهم من هذا الموضوع. بعد ذلك، سُئل المشاركون عما إذا كانوا يرون أنه من المناسب لرئيس الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل، بعد أن دعا دونالد ترامب الليلة الماضية إلى "إيقاف المحاكمة فورًا"؟ أجاب 64% بالنفي، و32% بنعم، ولم يكن لدى 4% أي موقف من هذا الموضوع.

على خلفية انتهاء الحرب مع إيران والتقارير حول تطورات في المفاوضات مع حماس، شمل الاستطلاع أيضًا أسئلة حول توزيع المقاعد البرلمانية التي أظهرت المعطيات التالية:

لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟

الليكود 33 مقعدًا، بينيت 17 مقعدًا، الديمقراطيون 13 مقعدًا، شاس 11 مقعدًا، يسرائيل بيتنو 9 مقاعد، يهدوت هتوراة 8 مقاعد، عوتسما يهوديت 6 مقاعد، معسكر الدولة 5 مقاعد، الجبهة-العربية للتغيير5 مقاعد، القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، الصهيونية الدينية 4 مقاعد، ويش عتيد 4 مقاعد. لم يتجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم.

كل هذا يؤدي إلى صورة الكتل التالية: 62 مقاعد للائتلاف الحالي، 48 لمعسكر التغيير، و10 للأحزاب العربية.

العينة التي نُشرت ،أجريت بواسطة شركة "دايركت بولز" ، برئاسة تسورييل شارون، لصالح قناة i24News، في 26 يونيو/حزيران 2025، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لوحة استطلاع، على 513 مُستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يُشكلون عينة تمثيلية لعموم السكان في إسرائيل. خطأ العينة الإحصائي ± 4.4%، واحتمالية 95%.