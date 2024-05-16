قائد القيادة المركزية في إسرائيل يكشف عن فشل تطبيق القانون ضد المستوطنين العنيفين

في 20 مارس 2024، جرت مناقشة درامية وسرية برئاسة قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس، تحت عنوان "عدم تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني في المجتمع اليهودي". تناولت المناقشة فشل تطبيق القانون ضد المستوطنين العنيفين والناشطين اليمينيين المتطرفين في العقود الأخيرة، وكشفت عن تهاون كبير في مواجهة هذه الانتهاكات.

الوثيقة التي تم مناقشتها تحتوي على تأكيدات طالما كررها المسؤولون الفلسطينيون ومنظمات السلام وحقوق الإنسان، لكنها هذه المرة جاءت من أعلى مسؤول عسكري فيالضفة الغربية، وهو الشخص الذي يتصرف كصاحب السيادة نيابة عن الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذا ما يعطي الوثيقة ثقلاً غير مسبوق ويزيد من إمكانية إثارتها لضجة كبيرة.

استقالة وانتقادات لاذعة

بعد فترة قصيرة من المناقشة، أعلن اللواء فوكس، أحد أعضاء هيئة الأركان العامة القلائل الذين لم يشاركوا في فشل 7 أكتوبر، استقالته من منصبه. في ملخص المناقشة الذي وزعه، وجه فوكس انتقادات حادة لإدارة الاستيطان التي أنشأها وزير الأمن بتسلئيل سموتريتش، متهماً إياها بالسيطرة على تطبيق القانون بشكل شبه كامل والتراخي في مواجهة البناء غير القانوني من قبل المستوطنين اليهود.

زيادة في البناء غير القانوني

وفقاً لبيانات الإدارة المدنية، شهد عام 2023 زيادة كبيرة في عدد المباني غير القانونية التي أقامها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع بؤر قائمة. في المقابل، تم تخفيض تطبيق القانون ضد البناء الإسرائيلي غير القانوني إلى حد اختفائه تقريباً، حيث تم تجنب إجراءات التنفيذ بناءً على طلب مديرية الاستيطان.

التناقض في تطبيق القانون

بينما أظهرت الإدارة تراخياً غير عادي تجاه البناء اليهودي غير القانوني، فإنها وافقت بانتظام على خطط التنفيذ ضد البناء الفلسطيني غير القانوني بالكامل. هذه الإجراءات تمت على عكس تصريحات والتزامات الدولة، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين التنفيذ في القطاع الفلسطيني والقطاع الإسرائيلي.

استمرار الإجرام وتأثيره على الأمن

أكد فوكس أن الوضع الحالي يشجع على استمرار الإجرام، مما يؤدي إلى زيادة واتساع الحوادث، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يمثل مسألة قانونية فحسب، بل يؤثر بشكل كبير على أمن المنطقة.

كلمات ختامية

اختتم فوكس المناقشة بكلمات قاتمة، معبراً عن قلقه الكبير ليس فقط على أمن المنطقة، بل أيضاً على احترام القانون. وقال: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع كما هو عليه".