غانتس يهدد بالاستقالة ما لم تضع حكومة الحرب خطة عمل شاملة بحلول 8 يونيو

أصدر الوزير وعضو حكومة الحرب، بيني غانتس، بيانًا مساء اليوم (السبت) قال فيه: "على حكومة الحرب صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو على خطة عمل شاملة ذات ستة أهداف"، مهددًا بالاستقالة من الحكومة إذا لم تتم صياغة الخطة في الموعد المحدد.

أوضح غانتس أن الخطة يجب أن تتضمن ستة أهداف رئيسية: إعادة المختطفين، حل حماس ونزع سلاح القطاع، تحديد بديل للحكم، إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر، تعزيز التطبيع، واعتماد مخطط الخدمة الإسرائيلية.

وأضاف غانتس بخصوص اليوم التالي في قطاع غزة: "يجب إنشاء إدارة أمريكية - أوروبية - عربية - فلسطينية تتولى إدارة القطاع بشكل مدني وتضع الأساس لبديل مستقبلي غير حماس أو عباس. لا يمكن أن نسمح لأي طرف، صديقا كان أو معاديا، أن يفرض دولة علينا نحن الفلسطينيين".

وجه غانتس رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "كان نتنياهو قبل عقد من الزمن سيفعل الشيء الصحيح. يجب عليك الاختيار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية والخروج على القانون، وبين النصر والكارثة". وأضاف: "من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور، فقد بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في قدس الأقداس في أمن إسرائيل".

في مقابلة مع موقع "كان 11"، قال غانتس إنه لم يلق هذا الخطاب في وقت سابق لأنه كان يحاول القتال من داخل الصفوف، موضحًا: "نحن في مثل هذا التطور الذي نحتاج فيه إلى اتخاذ قرارات الآن بشأن التحديات الصعبة التي تواجه إسرائيل ونعمل بطريقة منظمة مع أصدقائي".

فيما كتب زعيم المعارضة يائير لابيد على حسابه على شبكة "إكس": "على بيني غانتس أن يعلن الليلة أنه سيستقيل من أسوأ حكومة في تاريخ البلاد".

وأشارت مصادر في مجلس الوزراء الحربي إلى أن العلاقات بين المنتدى المحدود "تدهورت بشكل كبير" في الفترة الأخيرة، خاصة بسبب عدم اتخاذ قرارات استراتيجية وعدم إحراز تقدم في قضية المختطفين. وأضافت المصادر أن حل الحكومة يبدو "أقرب من أي وقت مضى"، مشيرة إلى التوترات بين المستوى السياسي والعسكري داخل الحكومة.