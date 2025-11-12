التحقيق مع ضابط شرطة إسرائيلي رفيع بشبهة خيانة الأمانة واستغلال المنصب

احتجزت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحش) اليوم (الأربعاء) ضابطًا كبيرًا برتبة لواء للتحقيق معه تحت التحذير، بشبهة خيانة الأمانة واستغلال المنصب الوظيفي.

وقالت الوحدة في بيانها إن الضابط الموقوف يُشتبه في أنه تدخل في قضية كان فيها في حالة تضارب مصالح دون الإبلاغ عن ذلك، بل وحاول التأثير على طريقة معالجتها داخل وحدته.

ووفقًا للمصادر، تمت المصادقة على فتح التحقيق من قبل النائب العام عمّيت إيسمان قبل تنفيذ عملية التوقيف.

ومن المقرر أن يتم إبعاد الضابط عن مهامه مؤقتًا، بينما قرر مفوض الشرطة داني ليفي تعيين العميد إيلي مكامِل، رئيس وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، لتولي المنصب مؤقتًا.

وعقب الكشف عن التوقيف، وقع 30 ضابطًا على استمارات سرية خاصة، فيما عقد المفوض اجتماعًا طارئًا لقيادة الشرطة. وقال مصدر رفيع في الشرطة:"الخبر أحدث صدمة، لكن العمل سيتواصل كالمعتاد".

ويُذكر أن الضابط المشتبه به يشغل منصبًا حساسًا في الشرطة وتمت ترقيته خلال العام ونصف الأخيرين بدرجتين. كما تربطه علاقة وثيقة بمفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي يُعتقد أنه ساعد في ترقيته أثناء عمله السابق كسكرتير أمني لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأكدت الجهات المختصة أن القضية لا ترتبط بتحقيقات أخرى جارية أو معروفة، مشيرة إلى أنها حادثة منفصلة تتعلق بتصرف الضابط في حالة تضارب مصالح.

وقد فُرض أمر حظر نشر على باقي تفاصيل القضية إلى حين صدور قرار قضائي برفعه.