تعيين داني دانون مرة أخرى سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس قررا تعيين النائب داني دانون كسفير لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وذكر البيان "لدى النائب دانون توجد خبرة كبيرة في الساحة الدولية ولا شك أنه سيعبر عن مهاراته وخبرته في هذا الوقت. سيتم عرض التعيين أمام الحكومة للموافقة وبعد ذلك سيبدأ دانون فترته الثانية كسفير لإسرائيل في الأمم المتحدة."

النائب داني دانون رد: "منذ بداية الحرب، كافحت من أجل الدفاع عن موقف إسرائيل في العالم بطرق متنوعة. الأسبوع الماضي، استضفت نيكي هايلي في زيارة لها الى إسرائيل، وهي زيارة مهمة تنضم لجولات العديد من القادة العالميين الذين جاؤوا هنا بدعوة مني منذ تاريخ 7 أكتوبر."

وتابع :"في الساعة التي تحارب فيها دولة إسرائيل في العديد من الجبهات، على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده ضمن مهاراته وخبرته".