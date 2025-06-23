الكنيست يعاقب نواب عرب بسبب مواقفهم من الحرب

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نشرت لجنة الأخلاقيات في الكنيست اليوم (الاثنين) "سلسلة قرارات تأديبية" ضد أعضاء الكنيست أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، وأحمد الطيبي من القائمة المشتركة، في أعقاب تصريحات ضد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية خلال الحرب.

تم إبعاد عضو الكنيست أيمن عودة عن الكنيست لمدة أسبوعين وحرمانه من راتبه بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي الاسرائيلي وقال "إنه يرتكب مجزرة ويجوع الأطفال في قطاع غزة".

سيتم تعليق عضوية النائبة عايدة توما في الكنيست لمدة ثلاثة أيام، وفقًا لقرار لجنة الأخلاقيات، التي أشارت إلى أنها "تنظر بخطورة إلى تصريحاتها التي تُشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب". وتلقى النائب أحمد الطيبي توبيخًا شديدًا بعد انتقاده جنود الجيش الإسرائيلي في مناسبات عدة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى عدد من أعضاء الكنيست توبيخًا، منهم: ميراف بن آري، وأوريت ستروك، وأوفير كاتس، وتسفيكا فوجل. كما وُبِّخ أعضاء الكنيست نيسيم فاتوري، ونعمة لازيمي، وإيتامار بن غفير، وتالي غوتليب. ووُبِّخ عضو الكنيست حانوخ ماليفيتسكي، وحُرم من حقه في التحدث في الجلسة العامة لست جلسات، ووُبِّخت عضو الكنيست ماي غولان، وحُرمت من حقها في التحدث في الجلسة العامة لأربع جلسات.

رُفضت 28 شكوى، وبذلك أُغلقت اليوم أكثر من نصف الشكاوى المعروضة على لجنة الأخلاقيات.