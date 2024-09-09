غانتس: إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال أيام أو أسابيع، علينا أن نبدأ حربًا في الشمال

التقى رئيس حزب " معسكر الدولة" بيني غانتس صباح اليوم (الاثنين) بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لواشنطن، وذكر بيان صادر عنه أنه أوضح لبلينكن " اتفاق عودة المختطفين المطروح على الطاولة يحظى بدعم واسع النطاق سواء في الكنيست أو في الجمهور الإسرائيلي، وأن نتنياهو سيكون لديه أيضًا شبكة أمنية سياسية لتمريره".

وقال غانتس أيضًا لوزير الخارجية: بعد أشهر لم تقبل فيها حماس الخطوط العريضة للاتفاق، من المتوقع أن يدعم العالم إسرائيل لزيادة الضغط المدني والعسكري في غزة. وهذا ما أدى إلى صفقة المختطفين الأولى، وهو أيضاً ما سيعجل باتخاذ حماس قرارها".

في غضون ذلك، شارك غانتس في مؤتمر MEAD في واشنطن حيث قال: "لقد حان وقت العمل في الشمال - إذا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غضون أيام أو أسابيع قليلة، علينا خوض الحرب في الشمال".

وقال أيضاً: "لقد أثبتت هذه الحرب أنه من الضروري زيادة الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على إيران، وأنه لن يكون من الممكن الاكتفاء باتفاق يتناول فقط الملف النووي ولكن أيضاً مع قيود على التمويل وتشغيل الوكلاء."

تجدر الإشارة أن التصريحات التالية قيلت على المنصة الرئيسية لمؤتمر MEAD المنعقد في واشنطن العاصمة، في مقابلة بين بيني غانتس، عضو الكنيست ورئيس حزب "معسكر الدولة"، ودان سينور، الكاتب والمضيف من بودكاست "اتصل بي" Call me back ، حول موضوع دور الدبلوماسية في الشرق الأوسط.