وزير الخارجية الإسرائيلي يتراجع عن قرار "إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق اليهود"، واليكم التفاصيل
نشر أول • عقد وزير الأمن اجتماعا سريا أعلن فيه أنه لن يكون هناك تمييز بين العرب واليهود • الاعتبار الذي سيوجه الاعتقالات – أمني فقط • كل التفاصيل حول التراجع
مراسل الشؤون القانونية بالقناة العبرية افيشاي غرينسايج أفاد الليلة عن تراجع وزير الأمن الإسرائيلي- لن يتم وقف الاعتقالات الإدارية بحق اليهود.
بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي رسميًا أنه لن يصدر بعد الآن أوامر اعتقال إدارية ضد اليهود في الضفة الغربية ، تراجع الوزير كاتس عن ذلك. وفي لقاء سري نكشف محتواه الآن، أعلن الوزير كاتس أنه لن يكون هناك أي تمييز بين اليهود والعرب في مسألة إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وأن الاعتبار الوحيد الذي سيوجه به في هذا الأمر هو الاعتبار الأمني.
والآن نكشف أن وزير الأمن الإسرائيلي يتراجع عن القرار، ويعلن أن سياسة إصدار الأوامر ستكون متساوية بين اليهود والعرب وستكون خاضعة لاعتبارات أمنية فقط.
وردا على التقرير قال وزير الأمن ردا على ذلك: "السياسة لم تتغير ولن تتغير. وزير الأمن سيتصرف فقط وفقا لاعتبارات أمن الدولة".
وحتى على الصعيد الدولي، أثارت سياسة الوزير كاتس انتقادات شديدة، حاولت إسرائيل جاهدة تجنبها.
لقد كشفنا مؤخرًا أن المدعي العام للدولة عقد اجتماعًا تناول سياسة الوزير كاتس المعلنة بأنه لن يصدر بعد الآن مذكرات اعتقال ضد اليهود، ومسألة ما إذا كان من الممكن، في ضوء هذا التصريح، الاستمرار في إصدار مذكرات اعتقال ضد المواطنين العرب على خلفية سياسة إنفاذ انتقائية من قبل الوزير.