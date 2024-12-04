وزير الخارجية الإسرائيلي يتراجع عن قرار "إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق اليهود"، واليكم التفاصيل

مراسل الشؤون القانونية بالقناة العبرية افيشاي غرينسايج أفاد الليلة عن تراجع وزير الأمن الإسرائيلي- لن يتم وقف الاعتقالات الإدارية بحق اليهود.

بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي رسميًا أنه لن يصدر بعد الآن أوامر اعتقال إدارية ضد اليهود في الضفة الغربية ، تراجع الوزير كاتس عن ذلك. وفي لقاء سري نكشف محتواه الآن، أعلن الوزير كاتس أنه لن يكون هناك أي تمييز بين اليهود والعرب في مسألة إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وأن الاعتبار الوحيد الذي سيوجه به في هذا الأمر هو الاعتبار الأمني.

والآن نكشف أن وزير الأمن الإسرائيلي يتراجع عن القرار، ويعلن أن سياسة إصدار الأوامر ستكون متساوية بين اليهود والعرب وستكون خاضعة لاعتبارات أمنية فقط.

وردا على التقرير قال وزير الأمن ردا على ذلك: "السياسة لم تتغير ولن تتغير. وزير الأمن سيتصرف فقط وفقا لاعتبارات أمن الدولة".

وحتى على الصعيد الدولي، أثارت سياسة الوزير كاتس انتقادات شديدة، حاولت إسرائيل جاهدة تجنبها.

Yonatan Sindel/Flash90

لقد كشفنا مؤخرًا أن المدعي العام للدولة عقد اجتماعًا تناول سياسة الوزير كاتس المعلنة بأنه لن يصدر بعد الآن مذكرات اعتقال ضد اليهود، ومسألة ما إذا كان من الممكن، في ضوء هذا التصريح، الاستمرار في إصدار مذكرات اعتقال ضد المواطنين العرب على خلفية سياسة إنفاذ انتقائية من قبل الوزير.