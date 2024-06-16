إسرائيل: لابيد يتهم الحكومة بتفضيل قطاع دون غيره في مشروع قانون الاحتياط الجديد

وجه رئيس المعارضة الإسرائيلية في الكنيست يائير لابيد انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية متهما إياها بالتمييز "بين دماء المواطنين" عقب موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون الذي دعمته وزارة الأمن. وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد زيادة سني الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بسنة إضافية.

ويقول لابيد إن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه حديثا يفرض خدمة إضافية على أولئك الموجودين بالفعل في الجيش، في حين تعمل الحكومة على تطوير تشريع يسمح لطلاب المدارس الدينية الشباب المنتمين للحريديم المتشددين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

ويخفض مشروع القانون هذا المدعوم من الائتلاف السن الذي يتم فيه إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

ودعا أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “وقف الجنون”، متسائلا كيف يمكنهم دعم “هذا التمييز المؤلم بين الدم والدم”.

وقال لابيد في بيان: “إن جنود الاحتياط ودافعي الضرائب ينهارون بينما يضع نتنياهو والمتطرفون العبء عليهم، ويتهرب من المسؤولية، ويبتسم”.

“أنا أدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم. أنتم أبطال، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جديرين ببطولتكم. وأضاف لابيد: “يجب أن يحصل الجمهور على إعفاء من هذه الحكومة الشريرة”.

IDF spokesperson's unit

من جهته أكد رئيس الأركان هيرتسي هليفي على أهمية زيادة التجنيد وسط المتدينين مشيرا إلى المساهمة الكبيرة المنطوية على ذلك والتي ستتجلى بتخفيف الضغط على جنود الاحتياط.

وقال مضيفا إن "ذلك يعتبر الآن حاجة أكيدة (في إشارة إلى متطلبات الحرب المنهكة التي تدور في غزة منذ ما يزيد عن 8 أشهر)، ولذا فإننا نشجعها بقوة، ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح وجيد".

جاءت أقوال هليفي نهاية الأسبوع المنصرم خلال إجرائه جولة في وسط قطاع غزة برفقة قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 99 اللواء باراك حيرام وقادة الاحتياط الآخرين.