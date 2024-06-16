إسرائيل: لابيد يتهم الحكومة بتفضيل قطاع دون غيره في مشروع قانون الاحتياط الجديد

وجه لابيد انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية متهما إياها بالتمييز "بين دماء المواطنين" عقب موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون الذي دعمته وزارة الأمن

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 2
دقيقة 2
 ■ 
زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيدTomer Neuberg/Flash90

وجه رئيس المعارضة الإسرائيلية في الكنيست يائير لابيد انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية متهما إياها بالتمييز "بين دماء المواطنين" عقب موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون الذي دعمته وزارة الأمن. وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد زيادة سني الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بسنة إضافية. 

ويقول لابيد إن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه حديثا يفرض خدمة إضافية على أولئك الموجودين بالفعل في الجيش، في حين تعمل الحكومة على تطوير تشريع يسمح لطلاب المدارس الدينية الشباب المنتمين للحريديم المتشددين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

Video poster

ويخفض مشروع القانون هذا المدعوم من الائتلاف السن الذي يتم فيه إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

ودعا أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “وقف الجنون”، متسائلا كيف يمكنهم دعم “هذا التمييز المؤلم بين الدم والدم”.

Video poster

وقال لابيد في بيان: “إن جنود الاحتياط ودافعي الضرائب ينهارون بينما يضع نتنياهو والمتطرفون العبء عليهم، ويتهرب من المسؤولية، ويبتسم”.

“أنا أدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم. أنتم أبطال، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون جديرين ببطولتكم. وأضاف لابيد: “يجب أن يحصل الجمهور على إعفاء من هذه الحكومة الشريرة”.

IDF spokesperson's unit
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي يجري تقييما للوضع في وسط غزة، في صورة تم نشرها في 16 يونيو، 2024.IDF spokesperson's unit

من جهته أكد رئيس الأركان هيرتسي هليفي على أهمية زيادة التجنيد وسط المتدينين مشيرا إلى المساهمة الكبيرة المنطوية على ذلك والتي ستتجلى بتخفيف الضغط على جنود الاحتياط.

Video poster

وقال مضيفا إن "ذلك يعتبر الآن حاجة أكيدة (في إشارة إلى متطلبات الحرب المنهكة التي تدور في غزة منذ ما يزيد عن 8 أشهر)، ولذا فإننا نشجعها بقوة، ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح وجيد". 

جاءت أقوال هليفي نهاية الأسبوع المنصرم خلال إجرائه جولة في وسط قطاع غزة برفقة قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 99 اللواء باراك حيرام وقادة الاحتياط الآخرين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات