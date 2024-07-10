وزير الثقافة الإسرائيلي لـi24NEWS :"أعتقد أنه يمكن التوصل الى صفقة مختطفين في هذه الجولة"

أجرى وزير الثقافة ميكي زوهر مقابلة صباح اليوم (الأربعاء) خلال النشرة الصباحية على شاشة القناة العبرية مع دانييل روث أفنيري، وتناول خلالها الوضع الأمني ومحادثات التفاوض. وقال: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى صفقة رهائن في هذه الجولة. نحن نصر على أشياء معينة، مثل حقيقة أننا لا نستطيع الاتفاق على وقف الحرب - إذا وافقت حماس، فهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق والذي سنصادق عليه في الحكومة".

وفي وقت لاحق من المقابلة، أشار إلى التوترات السياسية والاشتباكات التي حدثت في الأيام الأخيرة بين مختلف الأحزاب، من أبرزها الخلاف المرتبط بمشروع قانون الحاخامات وقال: “الائتلاف عادة لا ينهار – ولكنه يتفكك، إنها عملية طويلة تؤدي إلى حل الحكومة وتأتي بسبب سلوك غير مسؤول”، في إشارة إلى هجوم حزب عوتسما يهوديت على عضو الكنيست أرييه درعي: “إنه ليس يساريا، إنه يميني".

وأضاف: "أدعو الجميع إلى وقف هذا الهراء وتحمل المسؤولية. إن الرد أو الانجرار إلى الانتخابات في هذا الوقت هو ببساطة أمر غير مسؤول". وتابع وزير الثقافة إلى الإشارة إلى أن "الانتخابات هي عملية، والحكومة لن تتشط بصورة فعالة عندما نكون في حكومة انتقالية. كيف يساهم ذلك في وحدة الشعب؟ الدعاية الانتخابية اليوم هي المحور المركزي، ولن تساهم في وحدة الشعب. هذا ليس منطقي – كيف يمكن لحكومة انتقالية أن تعقد صفقة رهائن؟ كيف تدار الساحة ضد غزة وضد النووي الإيراني – لنفترض أننا سنذهب إلى الانتخابات – سيستغرق الأمر أشهراً حتى يتم تشكيل الحكومة".