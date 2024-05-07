نتنياهو: "عرض حماس كان مصمماً لإفشال دخول قواتنا إلى رفح، وهذا لم يحدث"

على خلفية دخول رفح - والانهيار المحتمل لصفقة المختطفين، أدلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا المساء (الثلاثاء)، بيانا أوضح خلاله أن إسرائيل تنوي إستكمال دخولها إلى رفح. وقال "اقتراح حماس كان يستهدف تعطيل دخول قواتنا إلى رفح. هذا لم يحدث".

وقال نتنياهو"ليلة أمس، بموافقة مجلس الحرب، أمرت بالتحرك في رفح. خلال ساعات، رفعت قواتنا علم إسرائيل في معبر رفح وأزالت أعلام حماس"، وتابع. "الدخول إلى رفح يخدم هدفين رئيسيين: استعادة المختطفين والقضاء على حماس".

أضاف أيضًا: "لقد أثبتنا بالفعل عند الإفراج عن المختطفين السابقين - الضغط العسكري على حماس هو شرط أساسي لاستعادة مختطفينا. كما حددت حكومة الحرب في وقت سابق، فإن مقترح حماس بعيد كل البعد عن المتطلبات الأساسية لإسرائيل".

"إسرائيل لا يمكنها قبول عرض يعرض أمن مواطنيها ومستقبل دولتنا للخطر. لذلك ، أمرت مستويات العمل بالذهاب إلى القاهرة: واصلوا التمسك بقوة بالشروط المطلوبة بالإفراج عن مختطفينا ، واصلوا التمسك بقوة عن المطالب الأساسية لضمان أمن إسرائيل".