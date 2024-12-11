أسرار لغة الجسد التي عبر عنها نتنياهو في خطابه قبل محاكمته التاريخية

على خلفية بدء شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حلت معيان باشان، خبيرة لغة الجسد، ضيفة اليوم (الأربعاء) في النشرة الصباحية لـ i24NEWS العبرية، وخلال النقاش تمكنت من فك لغة جسد نتنياهو في خطاب ألقاه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليوم السابق للإدلاء بشهادته.

وأوضحت باشان: "نتنياهو خطيب ممتاز، ويعرف كيف يضخ رسائل لا شعورية من خلال لغة جسده". وتابعت "الحركة التي يقوم بها غالبا - مثل العديد من السياسيين - حين يضع فيها يديه متقاطعتان أمام جسده، تفسر على أنها "خطأ". وأوضحت "هذه الحركة تشير إلى وقف وقمع المشاعر السلبية".

كما تزعم باشان أنه عندما أومأ نتنياهو برأسه عندما قال إن المستشارة القانونية للحكومة يضر بجهود الحكومة - زرع الأمر رسالة لا شعورية، وتصريحاته كأنها تحترق في لاوعي المشاهد. والأكثر من ذلك أنه عندما سئل عن عزله من منصبه، قام بحركة الثعبان بيده، مما يغرس الرسالة التالية: من يريد أن يعزله، فهو حقير وخطير مثل الحيوان.

وفيما يتعلق بالمحاكمة نفسها: رغم أننا لم نر شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية لأنه لم يُسمح للكاميرات بدخول قاعة المحكمة - لكن اللحظات التي سبقتها كانت موثقة جيداً، والتي بدا فيها نتنياهو مرتاحاً - مرتاحاً "جداً". وأوضحت بيشان: "هناك قانون في لغة الجسد يقول - أي حركة متطرفة بشكل مفرط لا تناسب الموقف - تقول العكس تماما". وأضافت: "إن الإفراط في استرخاء نتنياهو، إلى جانب الضحك والغطرسة، يشير في الواقع إلى اضطراب داخلي".