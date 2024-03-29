استطلاع "معاريف" يكشف تراجع دعم معسكر الدولة وصعود حزب ساعار

وسط سلسلة من التحديات التي تواجه إسرائيل، من قانون التجنيد والمعارك المستمرة على جبهات الجنوب والشمال، إلى تعثر المفاوضات بشأن صفقة الرهائن وانسحاب جدعون ساعر من الائتلاف الحكومي، يظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "Lazar Researches" بالتعاون مع "Panel4All" لصالح "معاريف" أن معسكر الدولة يخسر دعمًا كبيرًا، فاقدًا ولايتين في الأسبوع الجاري.

الاستطلاع يبرز تجاوز حزب "اليمين الجديد" بقيادة جدعون ساعر لنسبة الحجب بعد تقاعده من الحكومة، مما يشير إلى إعادة توزيع القوى في الساحة السياسية الإسرائيلية. بالمقابل، يعاني الحزب الصهيوني الديني القومي بقيادة بتسلئيل سموتريتش من انخفاض كبير في نسبة الموافقة، حيث لم يتجاوز نسبة الحسم، في حين يحصل حزب الليكود ويهدوت هتوراة على مقعدين إضافيين.

في سياق آخر، أظهر الاستطلاع أيضًا أن نسبة مؤيدي بيني غانتس لرئاسة الوزراء ثابتة تقريبًا مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما شهد دعم بنيامين نتنياهو زيادة بنسبة 4% - وهو ارتفاع يعزى إلى تقوية موقفه بين ناخبي الليكود.

الاستطلاع، الذي شمل 503 مشاركين يمثلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في دولة إسرائيل، يشكل نافذة على التوجهات الحالية للناخبين وسط المشهد السياسي المعقد والمتغير في البلاد.