نتنياهو يهاجم يائير جولان بعد تصريحه : "انحدار أخلاقي جديد"

عاصفة سياسية بسبب تصريحات رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي ادعى هذا الصباح أن "الدول الفاسدة لا تقتل الأطفال كهواية". رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحدة وقال: "أنا أدين بشدة التحريض الفوضوي ليائير غولان ضد جنودنا البواسل وضد دولة إسرائيل. غولان، الذي يشجع العصيان وقد وازن السابقاً بين إسرائيل والنازيين بينما كان هو في الجيش، وصل الآن إلى وضيعة جديدة - ليس هناك حد للقذارة الأخلاقية".

وتصاعدت حدة الضجة أيضًا عندما تم تقديم شكوى إلى شرطة إسرائيل هذا الصباح من قبل العائلات الثكلى من "منتدى هاغافوراه " ضد جولان. وأضافت أن "كلمات السيد جولان لها القدرة الحقيقية على تقويض الروح القتالية للجمهور وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

ردّ الرئيس الإسرائيلي يتسحاك على هذه التصريحات قائلاً: "بناتنا وأبناؤنا الآن في الصفوف الأمامية، يحموننا، ويحمون شعبنا ووطننا. تركوا هواياتهم وراءهم، مع عائلاتهم وسبل عيشهم وحياتهم. إن التشهير الجاد والكاذب بجنود الجيش الإسرائيلي هو تجاوزٌ للخط الأحمر. جنودنا من بين الأكثر أخلاقيةً في العالم، وعندما يقاتلون بشراسة لحماية شعبهم وإعادة المخطوفين، فهذه ليست هواية".

ردّ يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد"، قائلاً: "مقاتلونا أبطال ويحمون أرواحنا. الادعاء بأنهم يقتلون الأطفال كهواية خاطئ، وهو بمثابة هدية لأعدائنا. أنا أدعم الجيش الإسرائيلي ومقاتليه، وأدين هذا الادعاء".

جولان لا يتراجع - ويتمسك بما قاله

وفي رد على هذه العاصفة، لم يتراجع رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان عن أقواله. "لقد جربنا بالفعل طريقة غانتس في الإطراء على نتنياهو وسموتريتش وبن جفير - لكنها فشلت"، كما كتب. كان قصدي من كلامي واضحًا: هذه الحرب هي تحقيقٌ لأوهام بن غفير وسموتريتش. وإذا سمحنا لهما بتحقيقها، فسنصبح دولةً منقسمة.

وأضاف: "لقد حان الوقت لنكون أقوياء، علينا أن ندافع عن قيمنا كدولة صهيونية ويهودية وديمقراطية. مقاتلو الجيش الإسرائيلي أبطال، ووزراء الحكومة فاسدون". الجيش الإسرائيلي أخلاقي، والشعب صادق، أما الحكومة فاسدة. يجب إنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، واستعادة إسرائيل.