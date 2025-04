نتنياهو يتراجع، ويبلغ شارفيت عن قرار الغاء تعيينه رئيسا لجهاز الشاباك

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسميا، صباح اليوم (الثلاثاء)، إلغاء ترشيح اللواء إيلي شارفيت لمنصب رئيس الشاباك. وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الحكومة شكر الجنرال شارفيت على استعداده لتلبية الاستدعاء للواجب، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير يعتزم فحص مرشحين آخرين".

وقال شارفيت ردا على ذلك: "لقد طلب مني رئيس الحكومة تولي دور رئيس الجهاز ومواصلة خدمة دولة إسرائيل خلال هذا الوقت العصيب - وقد فعلت ذلك. وذلك من منطلق الثقة الكاملة في قدرة جهاز الأمن العام على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها في هذه الأيام، وإيمانا متواضعا بقدراتي على قيادته إلى ذلك. إن خدمة صالح البلاد وأمنها وأمن مواطنيها ستكون دائما فوق كل شيء ونصب عيني".

لنتذكر أنه أُعلن بالأمس أن شارفيت شارك في المظاهرات ضد الاصلاحات القانونية ودعم اتفاقية الغاز الموقعة في عهد حكومة يائير لابيد مع لبنان. نتنياهو كان على علم بذلك وقرر التعيين بناء على مجموعة الاعتبارات، بعد إجراء مقابلات متعمقة مع سبعة مرشحين. إلا أنه، وبسبب الضغوط السياسية، قرر التراجع عن التعيين خلال يوم واحد فقط. و"السبب" الذي قرر الاستناد إليه هو أن إدارة ترامب "لم تكن متحمسة" للتعيين بسبب انتقاداته للرئيس في مسألة أزمة المناخ.

كتب السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام على شبكة X: "هذا التعيين أكثر من مجرد إشكالية. تصريحات شارفيت حول الرئيس ترامب ستخلق ضغوطًا غير ضرورية في وقت حرج".

وكان من المفترض أن يحل شارفيت محل الرئيس الحالي للمنظمة رونين بار، الذي أقاله نتنياهو مؤخرا. ونشير إلى أن قرار إقالة بار حالياً مجمد بأمر من محكمة العدل العليا، في انتظار جلسة الاستماع إلى قضيته التي من المتوقع أن تنعقد في 8 أبريل المقبل.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "رئيس الشاباك ليس تعيينًا آخر. إنها ليست وظيفة يتم الإعلان عنها ويتم التراجع عنها بعد 24 ساعة بسبب بعض الصرخات. هذا هو قدس الأقداس، إنه اعتداء على أمن الدولة. لقد فقدت حكومة 7 أكتوبر ثقة الشعب".

وأضاف غادي آيزنكوت: "لقد فقد نتنياهو القدرة على العمل لصالح المصالح الوطنية. معركتنا هي من أجل مستقبل البلاد وتعزيز الأمن والحفاظ على طبيعتها الديمقراطية، ولهذا السبب اعتقدت أن إيلي شارفيت كان مرشحًا مناسبًا وجديرًا - كنت أعرف أنه سيضمن هذه المبادئ في وقت الاضطرابات والتهديدات الخطيرة. أثبت نتنياهو مرة أخرى، تحت ضغط المغردين، أنه لا يتحمل الضغط وتصرف مرة أخرى لاعتبارات سياسية على حساب مصلحة البلاد".