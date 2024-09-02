وزير في الحكومة لـi24NEWS: "قمنا بمحادثة تحفيزية مع نتنياهو لحثه على إقالة غالانت"

قال وزير في الحكومة الإسرائيلية لـi24NEWS اليوم (الاثنين) "لقد إجرينا مع نتنياهو محادثة تحفيزية لإقالة غالانت"، وذلك بعد الجلسة الحكومية العاصفة التي عقدت دون حضور وزير الأمن.

نقل مراسل الشؤون السياسية بالقناة العبرية ناداف اليملخ هذا عن الوزير الإسرائيلي، مضيفا عدة اقتباسات أخرى من الجدال العاصف والمحتدم.

على سبيل المثال، قال وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف: "يجب وضعه بالمكان المناسب. لديك دعم من الحكومة والشعب على حد سواء".

في حين صرح وزير الاتصالات شلومو كارعي: "وزير الأمن يضر بأمن البلاد، ويشجع السنوار على مواصلة القتل. اقتل وسنعطيك ما تريد".